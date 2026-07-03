Telefony znikną z podstawówek i przedszkoli. Sejm przegłosował duże zmiany

To oznacza, że od nowego roku szkolnego wdrożone zostaną poważne zmiany. Oczywiście, jeżeli po drodze nie trafi się veto.

Grafika wygenerowana przez AI

Telefony mają zniknąć ze szkół i przedszkoli

Nowe przepisy mówią o niemal bezwzględnym zakazie używania telefonów na terenie szkół podstawowych oraz, co zostało dodane w toku prac legislacyjnych, przedszkoli. Co istotne, tyczy się to nie tylko czasu zajęć, ale i przerw. Istnieć będą jednak pewne wyjątki, jak np. względny zdrowotne. Dodatkowo nowe przepisy obejmować będą jedynie uczniów – w przypadku nauczycieli oraz pracowników placówek wszystko zostaje po staremu. Nic nie zmieni się także w kwestii szkół ponadpodstawowych, o czym Ministerstwo Edukacji mówiło już dawno. Wszystko dlatego, że w tej ostatniej grupie znajdują się już ludzie dorośli, przez co implementacja takich zakazów byłaby trudniejsza.