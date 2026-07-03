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Telefony znikną z podstawówek i przedszkoli. Sejm przegłosował duże zmiany

Maciej Petryszyn
2026/07/03 18:00
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Miesiąc temu ministra edukacji zapowiadała dalsze działania związane z zakazem telefonów w szkołach. Ostatecznie projekt udało się uchwalić.

To oznacza, że od nowego roku szkolnego wdrożone zostaną poważne zmiany. Oczywiście, jeżeli po drodze nie trafi się veto.

Zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych
Zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych
Grafika wygenerowana przez AI

Telefony mają zniknąć ze szkół i przedszkoli

Nowe przepisy mówią o niemal bezwzględnym zakazie używania telefonów na terenie szkół podstawowych oraz, co zostało dodane w toku prac legislacyjnych, przedszkoli. Co istotne, tyczy się to nie tylko czasu zajęć, ale i przerw. Istnieć będą jednak pewne wyjątki, jak np. względny zdrowotne. Dodatkowo nowe przepisy obejmować będą jedynie uczniów – w przypadku nauczycieli oraz pracowników placówek wszystko zostaje po staremu. Nic nie zmieni się także w kwestii szkół ponadpodstawowych, o czym Ministerstwo Edukacji mówiło już dawno. Wszystko dlatego, że w tej ostatniej grupie znajdują się już ludzie dorośli, przez co implementacja takich zakazów byłaby trudniejsza.

Jeżeli chodzi o sam rządowy projekt ustawy, to głosowano nad nim podczas piątkowego posiedzenia Sejmu. Ostatecznie z 460 posłów na głosowaniu stawiło się 430. Z tego grona ustawę poparło 420 osób. Dodatkowo 6 było przeciw (wszyscy reprezentujący barwy Konfederacji), a 4 deputowanych się wstrzymało – 1 z Prawa i Sprawiedliwości oraz 4 z Konfederacji Korony Polskiej. Można zatem mówić tutaj niemal o jednomyślności parlamentarzystów w tej sprawie.

GramTV przedstawia:

Tak o projekcie z mównicy sejmowej mówiła Barbara Nowacka, ministra edukacji:

Ta ustawa to tylko element szerszego działania. To zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych na lekcjach i na przerwach. Przyjęliśmy też poprawkę prawej strony, przyjęliśmy poprawkę opozycji rozszerzającą zakaz na przedszkola. Bardzo cieszę się, że w sposób bardzo konsensualny wypracowujemy polityki na rzecz dobra dzieci i młodzieży. Kolejnym krokiem jest praca z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Bo mądre państwo to państwo silne w obronie najsłabszych. Mądre państwo to to, które potrafi reagować, które staje po stronie bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Będziemy przeciwdziałać kryzysowi, w jakim jest młode pokolenie mocno i skutecznie. I wszystkich zachęcam do współpracy w tym obszarze.

Teraz przegłosowana przez Sejm ustawa trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Ten będzie miał około 3 tygodni, by ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli zaś chodzi o wspólne działania Nowackiej z Krzysztofem Gawkowskim, ministrem cyfryzacji, te tyczyć się mają zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla osób nieletnich. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób ustawodawca chciałby weryfikować wiek poszczególnych użytkowników.

Źródło:https://www.donald.pl/artykuly/3hAcYkHS/sejm-przyjal-ustawe-ktora-zakazuje-korzystania-z-telefonow-komorkowych-w-podstawowkach-wyjatki-beda-nieliczne

Tagi:

Tech
dzieci
telefon
rząd
Telefony komórkowe
ustawa
szkoła
zakaz
Sejm
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Barbara Nowacka
ministerstwo
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
6
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:00
dariuszp napisał:

Nie jesteśmy ale to tylko mocniejszy przykład. W Polsce tez mamy swoje zagrożenia. Telefon jest od tego żeby dziecko mogło szybko się skontaktować z kimś dorosłym.

Ja się z Tobą zgadzam co do telefonu. Tylko wiesz jak to się robi w normalnej rodzinie? Uczysz dziecko korzystać i dajesz przykład. Ograniczenie korzystania z telefonu jest jak z odchudzaniem. Nie chodzi o to żeby sobie odmawiać tylko o to by zmienić nawyki. Jak nie nauczysz dziecka tego to będzie łazić po mieście z twarzą w telefonie i wejdzie komuś pod samochód. I to że szkoła je zabiera niczego nie zmieni. Albo będzie w nocy siedzieć z telefonem pod kołdrą. Bez sensu. Znowu jak obierzesz telefon to odbierasz narzędzie do komunikacji, do znajdywania informacji itp. I znowu robisz ze swojego dziecka wyrzutka. To tak jak nie uczyć dziecka korzystania z komputera czy z internetu bo tam są złe rzeczy.

Jeżeli dziecko nie potrafi korzystać rozsądnie z telefonu w szkole to nie potrafi tego poza szkołą więc nie rozwiązujesz problemu tylko go maskujesz i zastępujesz jeden problem innymi. 

Szkoła ma przekazywać wiedzę. Rodzic ma wychowywać. Nie urzędnik.

Też zakładasz że "w sytuacji awaryjnej pomoże nauczyciel". Za młodu szło się za wał i się np. dwóch okładało po pysku. Albo się zwiewało z lekcji. Albo dzieciaki paliły za winklem. Nauczyciele tego nie widzą albo nie chcą widzieć. 

To jest rozpraszacz uwagi jeżeli nie nauczysz siebie i dziecka z tego korzystać. Mój telefon leży godzinami na biurku, często w innym pokoju. Dlaczego? Bo nie mam na nim bezsensownych aplikacji. Mam powiadamianie wyłączone niemal we wszystkim oprócz tego co absolutnie konieczne. I przede wszystkim unikam social mediów. Nagle się okazuje że najczęściej używam telefon by gdzieś zadzwonić i 2FA.

Zamiast odbierać dzieciom metodę komunikacji z rodzicami czy policją lepiej zobaczyć które nie potrafią korzystać rozsądnie z telefonu i wezwać rodziców i zrobić im zajęcia z życia. 

No tak, tylko że nawet jeśli większość dzieci będzie nauczona, aby nie korzystać z telefonów, to zawsze znajdzie się kilku, którzy będą to mieli w nosie i skutecznie będą rozpraszać uwagę wszystkich innych. Nie dajmy się zwariować, dzieciaki i ich rodzice przeżyją te parę godzin bez telefonu.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:15
Silverburg napisał:

Nie jesteśmy w Stanach, u nas na szczęście dostęp do broni jest mocno ograniczony. 

Ograniczenie czasu spędzonego przez dzieci z telefonem wypłynie tylko dobrze na ich rozwój. 

W moim pokoleniu telefony pojawiły się dopieropod koniec liceum i tylko nieliczni je mieli.

Dzieciaki chcąc nie chcąc będą więcej słuchać tego, co mówi nauczyciel,  a nie cały dzień będą siedzieć na tiktoku, w efekcie czego później rodzice będą mieć pretensje do pedagoga, że nie uczy dobrze i nie panuje nad klasą.

W sytuacjach awaryjnych pomoże nauczyciel, a jeśli ktoś musi mieć pod ręką np. aplikację dla cukrzyków, to zapewne dostanie odstępstwo.

Brak naczelnego rozpraszacza uwagi tylko wpłynie dobrze na naukę i skupienie u dzieci,  które same nie rozumieją konsekwencji siedzenia z nosem w telefonie 24/7.

Nie jesteśmy ale to tylko mocniejszy przykład. W Polsce tez mamy swoje zagrożenia. Telefon jest od tego żeby dziecko mogło szybko się skontaktować z kimś dorosłym.

Ja się z Tobą zgadzam co do telefonu. Tylko wiesz jak to się robi w normalnej rodzinie? Uczysz dziecko korzystać i dajesz przykład. Ograniczenie korzystania z telefonu jest jak z odchudzaniem. Nie chodzi o to żeby sobie odmawiać tylko o to by zmienić nawyki. Jak nie nauczysz dziecka tego to będzie łazić po mieście z twarzą w telefonie i wejdzie komuś pod samochód. I to że szkoła je zabiera niczego nie zmieni. Albo będzie w nocy siedzieć z telefonem pod kołdrą. Bez sensu. Znowu jak obierzesz telefon to odbierasz narzędzie do komunikacji, do znajdywania informacji itp. I znowu robisz ze swojego dziecka wyrzutka. To tak jak nie uczyć dziecka korzystania z komputera czy z internetu bo tam są złe rzeczy.

Jeżeli dziecko nie potrafi korzystać rozsądnie z telefonu w szkole to nie potrafi tego poza szkołą więc nie rozwiązujesz problemu tylko go maskujesz i zastępujesz jeden problem innymi. 

Szkoła ma przekazywać wiedzę. Rodzic ma wychowywać. Nie urzędnik.

Też zakładasz że "w sytuacji awaryjnej pomoże nauczyciel". Za młodu szło się za wał i się np. dwóch okładało po pysku. Albo się zwiewało z lekcji. Albo dzieciaki paliły za winklem. Nauczyciele tego nie widzą albo nie chcą widzieć. 

To jest rozpraszacz uwagi jeżeli nie nauczysz siebie i dziecka z tego korzystać. Mój telefon leży godzinami na biurku, często w innym pokoju. Dlaczego? Bo nie mam na nim bezsensownych aplikacji. Mam powiadamianie wyłączone niemal we wszystkim oprócz tego co absolutnie konieczne. I przede wszystkim unikam social mediów. Nagle się okazuje że najczęściej używam telefon by gdzieś zadzwonić i 2FA.

Zamiast odbierać dzieciom metodę komunikacji z rodzicami czy policją lepiej zobaczyć które nie potrafią korzystać rozsądnie z telefonu i wezwać rodziców i zrobić im zajęcia z życia. 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 09:01
dariuszp napisał:

Bardzo dobry pomysł. Zwłaszcza w stanach. Gdzie jak przyjdzie strzelec i zacznie uczyć dzieci co to system metryczny pokazując każdemu 9mm albo 5,56 × 45 mm - to wszyscy powinni mieć telefony nie przy sobie tylko zamknięte w szafce pod kluczem. 

Nie jesteśmy w Stanach, u nas na szczęście dostęp do broni jest mocno ograniczony. 

Ograniczenie czasu spędzonego przez dzieci z telefonem wypłynie tylko dobrze na ich rozwój. 

W moim pokoleniu telefony pojawiły się dopieropod koniec liceum i tylko nieliczni je mieli.

Dzieciaki chcąc nie chcąc będą więcej słuchać tego, co mówi nauczyciel,  a nie cały dzień będą siedzieć na tiktoku, w efekcie czego później rodzice będą mieć pretensje do pedagoga, że nie uczy dobrze i nie panuje nad klasą.

W sytuacjach awaryjnych pomoże nauczyciel, a jeśli ktoś musi mieć pod ręką np. aplikację dla cukrzyków, to zapewne dostanie odstępstwo.

Brak naczelnego rozpraszacza uwagi tylko wpłynie dobrze na naukę i skupienie u dzieci,  które same nie rozumieją konsekwencji siedzenia z nosem w telefonie 24/7.




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