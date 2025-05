Koniec MultiVersus. Gra Warner Bros. Games znika z cyfrowych sklepów

MultiVersus oficjalne zamknięte

Twórcy przewidzieli możliwość dalszej rozgrywki w trybie offline, jednak dostęp do tej funkcji został ograniczony. Aby móc grać offline po wyłączeniu serwerów, gracze musieli zalogować się do gry przynajmniej raz od 4 lutego 2025 roku do momentu jej zamknięcia.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią o zamknięciu gry, możliwość dokonywania transakcji za prawdziwe pieniądze została wyłączona już wcześniej. Gracze posiadający niewykorzystaną wirtualną walutę mogli wykorzystać ją na dostępną zawartość w grze aż do momentu wyłączenia serwerów. Wydawca poinformował, że gracze nie otrzymają zwrotu kosztów za Gleamium ani inną zawartość nabytą przy użyciu realnych pieniędzy.