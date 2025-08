Nowy Virtua Fighter w pierwszym gameplayu. To będzie rewolucja dla bijatyk?

Sporo rzeczy jest jeszcze w fazie rozwoju, ale naprawdę chciałem wam to pokazać tutaj, na Evo 2025. Pracowaliśmy bardzo ciężko, żeby to się udało

To, co cenimy najbardziej, to innowacja i realizm. Intensywnie pracujemy, by rozwijać te elementy. Już wkrótce podzielimy się większą ilością informacji, więc proszę, śledźcie nasze dalsze ogłoszenia - powiedział Riichiro Yamada, producent nowego projektu Virtua Fighter.