Warner Bros. nie składa broni. Powstanie nowa gra w świecie DC z elementami live service

Decyzja ta zaskakuje, szczególnie w świetle chłodnego przyjęcia ostatniej próby wejścia DC w świat gier-usług. Suicide Squad: Kill the Justice League, wydane w 2024 roku przez Rocksteady, twórców legendarnej trylogii Arkham, okazało się komercyjną i wizerunkową porażką. Choć gra oferowała filmową narrację i znane postacie, jej looter-shooterowa struktura i sezonowa formuła nie przypadły do gustu fanom. W przypadku wydanej w 2022 Gotham Knights było zresztą podobnie.

Mimo to Warner Bros. nie wycofuje się z pomysłu na usługowe podejście do gier. Nie wiadomo jeszcze, czy nowy projekt WB Montreal to coś w rodzaju odpowiednika konkurencyjnego Marvel Rivals, czy może zupełnie nowa marka. Możliwe też, że Montreal nie działa samodzielnie – studio często wspierało inne zespoły wewnątrz WB i być może pełni podobną rolę również teraz. Więcej szczegółów na temat nowej gry z DC zapewne poznamy dopiero po oficjalnej zapowiedzi. Już teraz wiadomo, że Warner Bros. nadal nie składa broni, jeśli chodzi o rynek gier-usług.