Marvel Tokon: Fighting Souls zapowiada zamkniętą betę dla graczy PS5

Marvel Tokon: Fighting Souls to zapowiedziana w czerwcu 2025 roku bijatyka tag-team z unikalnym systemem walk 4 na 4. Projekt powstaje we współpracy z Marvel Games i ma ambicje wyznaczyć nowe standardy w gatunku. Twórcy obiecują dynamiczną rozgrywkę, intuicyjne sterowanie, efektowną oprawę graficzną oraz pełną energii ścieżkę dźwiękową.

Testy odbędą się w dniach 5–7 września 2025 roku i będą dostępne wyłącznie dla graczy na PlayStation 5. Zapisać można się na oficjalnej stronie gry . Co ważne – część użytkowników napotykających komunikat o „nieprawidłowym linku” została automatycznie zapisana do programu testów ze względu na wcześniejsze uczestnictwo w betach PlayStation.

W zamkniętej becie gracze będą mogli przetestować takie postacie jak: Iron Man, Dr. Doom, Ms. Marvel, Star-Lord, Storm i Kapitan Ameryka. Jedyną dostępną areną będzie Nowy Jork, ale twórcy zapowiadają, że to tylko przedsmak większej zawartości. Wśród dostępnych funkcji znajdą się: lobby online, ograniczone tryby offline, przywracanie kodu sieciowego (rollback netcode), tryb obserwatora oraz samouczek treningowy.

Kiedy: 5-7 września

Platforma: PlayStation 5

Grywalne postacie: Iron Man, Dr. Doom, Ms. Marvel, Star-Lord, Storm i Kapitan Ameryka

Grywalna arena: Nowy Jork Marvela

Tutaj możecie zobaczyć materiał promujący produkcję i otwarte testy. W trakcie Evo 2025 uczestnicy mogli sprawdzić grywalne demo Marvel Tokon: Fighting Souls, a w internecie niemal natychmiast pojawiły się fragmenty rozgrywki. Szczególne emocje wzbudziły efektowne animacje zwycięstwa.

Co najważniejsze – Arc System Works planuje wspierać Marvel Tokon: Fighting Souls przez najbliższą dekadę. Dla fanów oznacza to regularne aktualizacje, nową zawartość i długofalowy rozwój gry. Chociaż kolejna odsłona Marvel vs. Capcom pozostaje tylko w sferze marzeń, Marvel Tokon: Fighting Souls ma szansę wypełnić tę lukę, oferując starcia bohaterów i złoczyńców w spektakularnej oprawie. Zamknięta beta to pierwszy krok – warto się zapisać i przekonać się na własne oczy, jak zapowiada się nowy projekt Arc System Works.