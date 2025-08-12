Zaloguj się lub Zarejestruj

Historyczny wyczyn w Hollywood. Tego nie dokonało wcześniej żadne studio

Jakub Piwoński
2025/08/12 08:30
A jeszcze niedawno mówiło się tylko o trudnej sytuacji finansowej studia. Czy w końcu wyjdzie na prostą?

Sukces filmu Zniknięcia, o którym pisaliśmy wcześniej, przyczynił się do pewnego przełomu. Warner Bros. Pictures może mówić o spektakularnym powrocie w 2025 roku. Po latach problemów z kierownictwem, głośnych zmian właścicielskich i nieudanych prób rozwoju franczyz, studio osiągnęło historyczny wynik – jako pierwsze w historii wprowadziło na rynek aż sześć filmów, które w weekend otwarcia w USA zarobiły ponad 40 mln dolarów. Żadne inne studio nie osiągnęło wcześniej takiego wyniku.

Aż sześć filmów Warner Bros. zdobyło ponad 40 mln $ w pierwszych dniach wyświetlania

W Hollywood statystyka otwarcia jest kluczowa, bo to właśnie pierwszy weekend często decyduje o dalszym losie filmu. Wysokie wpływy w premierowe dni oznaczają silne zainteresowanie widzów, większą liczbę seansów w kolejnych tygodniach i lepszą pozycję w negocjacjach z kinami na całym świecie. To także sygnał dla inwestorów i branży, że studio potrafi skutecznie sprzedawać swoje produkcje – niezależnie od tego, czy są to długo oczekiwane franczyzy, czy oryginalne projekty.

Na liście największych hitów studia znalazło się sześć filmów, które zarobiły konkretne pieniądze w USA i globalnie tuż po otwarciu:

  • Minecraft Film – $162,753,003 / $423,949,195
  • Grzesznicy – $48,007,468 / $278,578,513
  • Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi – $51,600,106 / $138,130,814
  • F1 – $57,001,667 / $178,661,000
  • Superman – $125,021,735 / $331,394,652
  • Zniknięcia – $43,501,217 / $43,501,217

Warner Bros. stawia na różnorodność. Sukces studia to połączenie długo oczekiwanych blockbusterów (Minecraft, Superman), udanych rebootów (Oszukać przeznaczenie), a także oryginalnych produkcji, takich jak horrory Ryana Cooglera (Grzesznicy) i Zacha Creggera (Zniknięcia), które przyciągnęły widzów dzięki nowatorskiemu podejściu i premierom w formatach premium, w tym IMAX. Dla studia opłacalne okazało się łączenie nostalgii z nowymi pomysłam.

Czy do kin przyciągnie także wielki ból głowy studia, czyli One Battle After Another, które ma premierę tej jesieni? Druga połowa 2025 roku pokaże, czy studio utrzyma tę imponującą passę i czy zażegna kryzys finansowy w studiu.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/best-movies-box-office-2025-warner-bros-opening-weekend-record/

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


