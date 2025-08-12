Historyczny wyczyn w Hollywood. Tego nie dokonało wcześniej żadne studio

A jeszcze niedawno mówiło się tylko o trudnej sytuacji finansowej studia. Czy w końcu wyjdzie na prostą?

Sukces filmu Zniknięcia, o którym pisaliśmy wcześniej, przyczynił się do pewnego przełomu. Warner Bros. Pictures może mówić o spektakularnym powrocie w 2025 roku. Po latach problemów z kierownictwem, głośnych zmian właścicielskich i nieudanych prób rozwoju franczyz, studio osiągnęło historyczny wynik – jako pierwsze w historii wprowadziło na rynek aż sześć filmów, które w weekend otwarcia w USA zarobiły ponad 40 mln dolarów. Żadne inne studio nie osiągnęło wcześniej takiego wyniku.

Aż sześć filmów Warner Bros. zdobyło ponad 40 mln $ w pierwszych dniach wyświetlania

W Hollywood statystyka otwarcia jest kluczowa, bo to właśnie pierwszy weekend często decyduje o dalszym losie filmu. Wysokie wpływy w premierowe dni oznaczają silne zainteresowanie widzów, większą liczbę seansów w kolejnych tygodniach i lepszą pozycję w negocjacjach z kinami na całym świecie. To także sygnał dla inwestorów i branży, że studio potrafi skutecznie sprzedawać swoje produkcje – niezależnie od tego, czy są to długo oczekiwane franczyzy, czy oryginalne projekty.