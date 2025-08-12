Historyczny wyczyn w Hollywood. Tego nie dokonało wcześniej żadne studio

Aż sześć filmów Warner Bros. zdobyło ponad 40 mln $ w pierwszych dniach wyświetlania
W Hollywood statystyka otwarcia jest kluczowa, bo to właśnie pierwszy weekend często decyduje o dalszym losie filmu. Wysokie wpływy w premierowe dni oznaczają silne zainteresowanie widzów, większą liczbę seansów w kolejnych tygodniach i lepszą pozycję w negocjacjach z kinami na całym świecie. To także sygnał dla inwestorów i branży, że studio potrafi skutecznie sprzedawać swoje produkcje – niezależnie od tego, czy są to długo oczekiwane franczyzy, czy oryginalne projekty.
Na liście największych hitów studia znalazło się sześć filmów, które zarobiły konkretne pieniądze w USA i globalnie tuż po otwarciu:
Minecraft Film – $162,753,003 / $423,949,195
Grzesznicy – $48,007,468 / $278,578,513
Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi – $51,600,106 / $138,130,814
F1 – $57,001,667 / $178,661,000
Superman – $125,021,735 / $331,394,652
Zniknięcia – $43,501,217 / $43,501,217
GramTV przedstawia:
Warner Bros. stawia na różnorodność. Sukces studia to połączenie długo oczekiwanych blockbusterów (Minecraft, Superman), udanych rebootów (Oszukać przeznaczenie), a także oryginalnych produkcji, takich jak horrory Ryana Cooglera (Grzesznicy) i Zacha Creggera (Zniknięcia), które przyciągnęły widzów dzięki nowatorskiemu podejściu i premierom w formatach premium, w tym IMAX. Dla studia opłacalne okazało się łączenie nostalgii z nowymi pomysłam.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!