Soulsy na Switcha mają się dobrze. Właściciel FromSoftware potwierdza tegoroczne premiery

Nie myślcie sobie, że we FromSoftware nic się nie dzieje. Firma pracuje nad nowymi tytułami, co zresztą właśnie potwierdzono.

Kadokawa w rozmowie z inwestorami potwierdziło, iż dwie produkcje z gatunku soulslike, które zapowiedziano dawno temu, wciąż powstają. Jedną z nich jest zupełnie nowe IP, The Duskbloods , drugą zaś Elden Ring w wersji Tarnished Edition . Oba te tytuły mają pojawić się na rynku jeszcze w tym roku, chociaż konkretna data nadal nie jest znana.

Elden Ring: Tarnished Edition pierwotnie miało zadebiutować już w minionym roku. Niemniej w październiku oficjalnie ogłoszono, iż premiera tego tytułu zostaje przeniesiona na rok 2026 . Samo Tarnished Edition będzie zbiorczym wydaniem ER, zawierającym zarówno podstawkę, jak i dodatek Shadow of the Erdtree. Dodatkowo posiadacze tej edycji otrzymają Tarnished Pack – zestaw nowych klas początkowych, broni i pancerzy.

Najwyraźniej dobrze ma się również The Duskbloods, czyli kompletne zaskoczenie. Mowa tutaj o nowej marce, która swoją stylistyką przypomina Bloodborne, a która mocno stawiać będzie na rywalizację multiplayerową dla maksymalnie 8 graczy. Jeżeli jednak ktoś liczył, że finalnie pozycja ta ukaże się nie tylko na Nintendo Switch 2, to może czuć się zawiedziony.

Na ten moment nie ogłosiliśmy jeszcze konkretnej daty premiery. Gra będzie sprzedawana wspólnie z Nintendo Co., Ltd., zaś odpowiedzialność za sprzedaż będzie podzielona w ramach różnych regionów. Tytuł dostępny będzie wyłącznie na Nintendo Switch 2 – potwierdzili właściciele FromSoftware.

Nie da się ukryć, że FromSoftware znajduje się obecnie w bardzo pracowitym okresie, w którym praktycznie co rok studio wydaje coś nowego. I tak w 2022 roku otrzymaliśmy Elden Ring, podczas gdy rok później ukazało się Armored Core 6 Fires of Rubicon. Rok 2024 to dodatek do ER, Shadow of the Erdtree, zaś w roku 2025 studio dało nam zarówno Elden Ring Nightreign, jak i rozszerzenie The Forsaken Hollows.