Klasyczne Pokémony z GameBoya już niedługo na Switchu?

Nintendo dość regularnie stara się powiększać bibliotekę gier dostępnych na Switchu. I nie chodzi tutaj wyłącznie o wydawanie nowych produkcji.

Japońska firma dokłada do tego też klasyki ze swoich starych konsol. Potem zaś udostępnia je w ramach abonamentu Nintendo Switch Online. Pokémon FireRed i LeafGreen niespodziewanie powrócą? Niewykluczone, że biblioteka NSO już niedługo zostanie potężnie wzmocniona. Plotkuje się bowiem, że Nintendo ma zamiar powróci do klasycznych odsłon Pokémonów. Te już niedługo miałby pojawić się na Nintendo Switch, co prawdopodobnie miałoby miejsce właśnie dzięki kolekcji Nintendo Classics.

Źródłem tych rewelacji jest insider o nicku Riddler Khu, który w przeszłości kilkukrotnie trafiał już ze swoimi przeciekami. Ten umieścił w mediach społecznościowych krótki post o treści “Już wkrótce one powrócą”. Do tego dołączył grafikę prezentującą okładki Pokémon FireRed i Pokémon LeafGreen, czyli dwóch produkcji wydanych w 2004 roku wyłącznie na konsolę Game Boy Advance.

W tym miejscu warto wspomnieć, że ewentualne dodanie tych właśnie gier do biblioteki Nintendo Switch Online wydaje się ruchem jak najbardziej logicznym. Wszak tegoroczne 30-lecie serii Pokémon wypada właśnie w dniu, w którym oryginalne Pokémon Red i Green zostały wydane w Japonii. Powtórne udostępnienie ich remake’ów byłoby to zatem świetnym nawiązaniem do historii. Fani zbierania stworków nie mogą w ostatnim czasie narzekać na nudę. Wszak pod koniec ubiegłego roku ukazało się Pokémon Legends: Z-A, które w międzyczasie otrzymało też dodatek Mega Dimension. Z kolei na początku marca wydany zostanie spin-off pod tytułem Pokémon Pokopia. A można spodziewać się, że to nie koniec, wszak już 27 lutego czeka nas Pokémon Day, gdzie może dojść do kolejnych ogłoszeń.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

