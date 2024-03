Nintendo wygrało bitwę, ale wojna wciąż trwa. Yuzu poddało się bez walki, ale już są kolejne dwa emulatory

Jak już pisaliśmy, Nintendo pozwało twórców emulatora konsoli Switch, noszącego nazwę Yuzu. W pozwie zarzucano twórcom emulatora, że ich program ułatwił działanie piratom, umożliwiając nielegalne pobieranie gry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Na dokładkę stwierdzono, że ich technologia umożliwia omijanie szyfrowanie oprogramowania Nintendo. Yuzu nie wydało wtedy żadnego oświadczenia, a jedynie poinformowało, że zatrudniło pełnomocnika prawnego. Wygląda też na to, że poddało się w zasadzie bez walki i wypłaciło Nintendo 2,4 mln dolarów odszkodowania oraz zamknęło oficjalną stronę, z której można było pobierać emulator.