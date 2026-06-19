Kończy się jeden z najpopularniejszych podcastów w Polsce. Kuba Wojewódzki ogłosił finał projektu

Po kilku latach działalności dobiega końca jeden z najgłośniejszych i najchętniej słuchanych podcastów w Polsce. Kuba Wojewódzki poinformował, że nagrywany właśnie odcinek WojewódzkiKędzierski będzie ostatnim w historii programu.

Już nie powstaną nowe odcinki podcastu WojewódzkiKędzierski

Informacja pojawiła się w mediach społecznościowych dziennikarza. Jak podkreślił Wojewódzki, nie chodzi o wakacyjną przerwę, lecz definitywne zakończenie projektu, który przez lata przyciągał przed mikrofony najważniejsze postacie ze świata kultury, rozrywki, sportu i polityki.