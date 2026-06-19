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Kończy się jeden z najpopularniejszych podcastów w Polsce. Kuba Wojewódzki ogłosił finał projektu

Jakub Piwoński
2026/06/19 10:40
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To koniec podcastu WojewódzkiKędzierski.

Po kilku latach działalności dobiega końca jeden z najgłośniejszych i najchętniej słuchanych podcastów w Polsce. Kuba Wojewódzki poinformował, że nagrywany właśnie odcinek WojewódzkiKędzierski będzie ostatnim w historii programu.

WojewódzkiKędzierski
WojewódzkiKędzierski
Onet.pl

Już nie powstaną nowe odcinki podcastu WojewódzkiKędzierski

Informacja pojawiła się w mediach społecznościowych dziennikarza. Jak podkreślił Wojewódzki, nie chodzi o wakacyjną przerwę, lecz definitywne zakończenie projektu, który przez lata przyciągał przed mikrofony najważniejsze postacie ze świata kultury, rozrywki, sportu i polityki.

Podcast ma swoje korzenie jeszcze w czasach współpracy Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego w Rock Radiu. Później duet przeniósł się do newonce, gdzie rozwijał format rozmów z gośćmi, by ostatecznie trafić do Onetu. To właśnie tam narodził się podcast WojewódzkiKędzierski, który szybko wyrósł na jeden z najpopularniejszych programów tego typu w kraju. W swoim wpisie Wojewódzki podkreślił, że decyzja o zakończeniu współpracy została podjęta już wcześniej i nie ma związku z żadnym konfliktem między prowadzącymi.

GramTV przedstawia:

W 2026 poinformowałem Piotra, że to nasz ostatni wspólny sezon. Obaj lubimy wyzwania i mamy własne ścieżki, aby im sprostać. (...) Kędzior. Dziękuję za wszystko. I do usłyszenia…

Wszystko wskazuje na to, że dla obu dziennikarzy jest to raczej zamknięcie pewnego etapu niż pożegnanie z mediami. Według informacji branżowych Kuba Wojewódzki pozostanie związany z Onetem i już we wrześniu ma wystartować z nowym, autorskim podcastem. Równolegle mają trwać prace nad kolejnym projektem z udziałem Piotra Kędzierskiego. Dla słuchaczy oznacza to jednak koniec formatu, który przez lata należał do najważniejszych podcastów w Polsce i pomógł spopularyzować ten rodzaj internetowych audycji jeszcze zanim podcastowy boom na dobre rozgościł się w naszym kraju.

Tagi:

Popkultura
film
podcast
muzyka
popkultura
sport
kultura
polityka
dziennikarz
media
Kuba Wojewódzki
Piotr Kędzierski
Onet
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112