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Spektakularne fantasy ujawniło zwiastun

Jakub Piwoński
2026/08/02 12:00
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Powstająca z rozmachem Ramajana ma być jednym z największych widowisk w historii indyjskiego kina.

Twórcy Ramayana: Part 1 udostępnili pierwszy oficjalny zwiastun filmu. Ma to być epicka adaptacja jednego z najważniejszych dzieł literatury i mitologii Indii. Produkcja ma otworzyć dwuczęściową opowieść.

Ramayana
Ramayana

Widowisko z hollywoodzkim rozmachem. Hans Zimmer skomponował muzykę

Główną rolę księcia Ramy zagra Ranbir Kapoor, jedna z największych gwiazd współczesnego kina indyjskiego. Aktor przyznał, że udział w projekcie traktuje jako wyjątkowe doświadczenie.

Nie sądzę, że jestem tutaj po to, by reprezentować Ramę. Jestem tutaj, by się od niego uczyć. Jest w nim prostota i czystość, które są niezwykle rzadkie. Próba zrozumienia tej postaci była dla mnie niezwykle pokornym doświadczeniem.

Obok niego wystąpią Yash jako Ravana, Sai Pallavi jako Sita oraz Sunny Deol, który wcieli się w Hanumana. Co ciekawe, zwiastun celowo nie pokazuje jeszcze tej ostatniej postaci. Wszystko wskazuje na to, że twórcy zachowują ją na finał pierwszej części lub dopiero na kontynuację.

GramTV przedstawia:

Za reżyserię odpowiada Nitesh Tiwari, natomiast producentem jest Namit Malhotra. Film powstaje we współpracy ze studiem efektów specjalnych DNEG, laureatem ośmiu Oscarów, co dobrze pokazuje skalę przedsięwzięcia. Równie imponująco prezentuje się lista nazwisk odpowiedzialnych za oprawę. Muzykę do filmu komponują Hans Zimmer oraz A.R. Rahman, a sceny akcji przygotowują hollywoodzcy specjaliści Terry Notary i Guy Norris.

Pierwsza część Ramayany trafi do kin 6 listopada 2026 roku, natomiast Ramayana: Part 2 zaplanowana jest na 29 października 2027 roku. Twórcy wyraźnie celują nie tylko w indyjski rynek, ale również w międzynarodową publiczność.

Źródło:https://sffgazette.com/fantasy/movies/ramayana-part-1-trailer-previews-blockbuster-movie-event-unlike-any-weve-seen-before-a11341

Tagi:

Popkultura
trailer
zwiastun
film
kino
fantasy
Bollywood
Hans Zimmer
Ramayana
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112