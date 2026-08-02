40 lat temu Marvel stworzył najbardziej zwariowany film na bazie komiksu. Dziś jest kultowy, a wszystko dzięki George’owi Lucasowi

Na długo przed erą MCU Marvel próbował swoich sił na wielkim ekranie. Efekt okazał się jedną z najbardziej niezwykłych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych ekranizacji komiksów w historii.

Dziś trudno w to uwierzyć, ale pierwszy kinowy film Marvela nie opowiadał o Spider-Manie, Hulku czy Kapitanie Ameryce. Dokładnie 40 lat temu, 1 sierpnia 1986 roku, do kin trafił Kaczor Howard – produkcja, która przez lata dorobiła się opinii najbardziej szalonej ekranizacji komiksowej, jaka kiedykolwiek powstała.

40 lat Kaczora Howarda. To George Lucas doprowadził projekt do końca

Choć dziś Howard… kaczka kojarzy się przede wszystkim z jedną z największych porażek Marvela, film w ogóle by nie powstał, gdyby nie George Lucas. Twórca Gwiezdnych wojen od lat chciał przenieść na ekran bohatera stworzonego przez Steve’a Gerbera i Vala Mayerika, wierząc, że komiks ma ogromny potencjał.