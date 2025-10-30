Poznań Game Arena 2025 - byliśmy, graliśmy i zwiedzaliśmy!

My dostarczyliśmy sporo atrakcji, a Wy przybywaliście tłumnie – podsumowujemy to, co działo się w trakcie Poznań Game Arena 2025 w naszej gamingowej strefie!

Poznań Game Arena 2025 za nami! Jak widzieliście zapewne w naszych relacjach z imprezy (a jeśli nie, to zachęcamy do zerknięcia na nasze media społecznościowe – Facebooka i Instagrama!), to już wiecie , że działo się dużo.

Dlatego też w ramach tego podsumowania postaramy się przybliżyć, co działo się w naszej strefie w dniach 24–25 października 2025 w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich, wraz z naszymi partnerami, którzy pomogli nam podczas tej całej wyprawy!

Zacznijmy jednak od kilku humorystycznych podpunktów dla rozluźnienia, ponieważ trzy dni Poznań Game Arena w pigułce to:

Jakieś 33 godziny otwartego stoiska w tych dniach.

Trzy różne konkursy na naszej strefie – czasówka simracingowa, próba siłowa oraz 1v1 influencer challenge .

Trzy rozdane procesory od Intela.

Trzy UPS-y oraz zestawy nagród przygotowane przez Eaton.

Trzy różne źródła kofeiny spożyte przez naszą wesołą kompanię gramową przez te trzy dni… w ilościach zdecydowanie większych niż „trzy” jednostki na osobę (przy czym tę statystykę zdecydowanie zawyżał pewien warcraftowy redaktor gram.pl… i nie były to 333 litry kawy).

Dobrze, to jak już mamy trochę żartów za sobą, to czas na fakty – oto, co działo się na Poznań Game Arena w strefie gram.pl!

Intel na Poznań Game Arena – było szybko… ale efektownie!

W naszej strefie na Poznań Game Arena mogliście na różne sposoby sprawdzić moc komputerów Actina wspieranych przez procesory marki Intel.

Z jednej strony tłumnie braliście udział w naszym wyzwaniu simracingowym na Torze Poznań. W ciągu trzech dni mogliście spróbować się w jeździe trzema różnymi pojazdami z napędem na dwa lub cztery koła. Trzeba przyznać, że pojedynek był momentami niesamowicie zażarty, a o wygranych decydowały dziesiąte części sekundy!

Trzech najlepszych kierowców zgarnęło procesory Intel Core Ultra 5 Desktop 245K. Mamy nadzieję, że będą dobrze służyły w kolejnych wyprawach.

Z drugiej natomiast – na drugim komputerze – mogliście zobaczyć, jak moc w grze można odczuwać właściwie całym sobą dzięki kamizelce haptycznej bHaptics TactSuit Pro w grze Battlefield 6. Po waszych odczuciach wiemy, że jest to jedna z ciekawszych form doświadczania gier i z pewnością będziemy ją zabierać ze sobą na kolejne imprezy!

Oba komputery, które mogliście przetestować podczas Poznań Game Arena 2025, były zbudowane na komponentach marki XPG! Więcej informacji na jego temat znajdziecie tutaj.

Warto również pamiętać o tym, że na pozostałych komputerach mogliście zagrać rundkę w Tekken 8 na arcade stickach od Mad Catz, a dla młodszych graczy znalazły się takie gry, jak m.in. Psi Patrol czy LEGO 2K Drive. Za wsparcie – jak zwykle – dziękujemy wydawcy gier, firmie Cenega. Dodatkowo w naszym studiu odbyło się kilka ciekawych wywiadów. Niedługo będziecie mogli je obejrzeć!

Wyzwanie siłowe z Eaton – potężna moc drzemie w graczach!

Inną, dość obleganą przez was atrakcją była możliwość sprawdzenia się w naszym wyzwaniu siłowym!

Łatwo nie było, a czasy były momentami wyrównane. Było jednak kilka osób, które w trzymaniu UPS-ów Eaton na czas przed sobą pokazały potężny charakter i zgarnęły upominki. Natomiast za wolę walki uczestnicy również otrzymywali przeróżne gadżety od Eatona – nikt nie wychodził z pustymi rękami!