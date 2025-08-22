Metal Gear Solid Delta zgarnia wysokie noty. Klasyk wraca w wielkim stylu

Już za moment w ręce graczy trafi Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. W związku z nadciągającą premierą odświeżony klasyk został już oceniony przez redakcje na całym świecie. Na portalu Metacritic tytuł może pochwalić się średnią ocen na poziomie 86/100 (na podstawie 59 opinii).
Jeśli chodzi o aspekty, które przypadły do gustu recenzentom, wymienia się nowoczesne dodatki, lepszą rozgrywkę czy dopracowane aspekty oryginalnej gry. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ma być idealnym remasterem, przywołującym nostalgiczne emocje i jednocześnie wprowadzającym nowoczesne ulepszenia Quality of Life. Według niektórych tytuł to pozycja obowiązkowa zarówno dla weteranów serii, jak i nowicjuszy.
Choć opinie są głównie pozytywne, nie brakuje również tych mniej entuzjastycznych. Część krytyków zaznacza, że choć Metal Gear Solid Delta: Snake Eater to doskonałe remake, jest nieco bezpieczny i „nie wnosi niczego nowego”.
Recenzje Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Gamingbolt – 10/10
Digital Spy – 10/10
Gameliner – 10/10
Destructoid – 9,5/10
Voxel – 9,5/10
Wccftech – 9,4/10
CGMagazine – 9/10
Game Informer – 9/10
PCGamesN – 9/10
Noisy Pixel – 9/10
Shacknews – 9/10
Push Square – 9/10
Worth Playing – 8,5/10
Digital Trends – 8/10
Screen Rant – 8/10
IGN – 8/10
GamesRadar+ – 8/10
VGC – 8/10
ComicBook – 7/10
WellPlayed – 6/10
Radio Times – 6/10
Remake METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER z 2004 roku – opowiadający tę samą, zapierającą dech historię i przedstawiającą znany, pasjonujący świat w nowej oprawie graficznej oraz z dźwiękiem 3D, pogłębiającymi atmosferę dżungli. Sprawdź się w doszlifowanej do granic survivalowej skradance.
