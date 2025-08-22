Zaloguj się lub Zarejestruj

Metal Gear Solid Delta zgarnia wysokie noty. Klasyk wraca w wielkim stylu

Patrycja Pietrowska
2025/08/22 16:00
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater już oceniony.

Już za moment w ręce graczy trafi Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. W związku z nadciągającą premierą odświeżony klasyk został już oceniony przez redakcje na całym świecie. Na portalu Metacritic tytuł może pochwalić się średnią ocen na poziomie 86/100 (na podstawie 59 opinii).

Jeśli chodzi o aspekty, które przypadły do gustu recenzentom, wymienia się nowoczesne dodatki, lepszą rozgrywkę czy dopracowane aspekty oryginalnej gry. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ma być idealnym remasterem, przywołującym nostalgiczne emocje i jednocześnie wprowadzającym nowoczesne ulepszenia Quality of Life. Według niektórych tytuł to pozycja obowiązkowa zarówno dla weteranów serii, jak i nowicjuszy.

Choć opinie są głównie pozytywne, nie brakuje również tych mniej entuzjastycznych. Część krytyków zaznacza, że choć Metal Gear Solid Delta: Snake Eater to doskonałe remake, jest nieco bezpieczny i „nie wnosi niczego nowego”.

Recenzje Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

  • Gamingbolt – 10/10
  • Digital Spy – 10/10
  • Gameliner – 10/10
  • Destructoid – 9,5/10
  • Voxel – 9,5/10
  • Wccftech – 9,4/10
  • CGMagazine – 9/10
  • Game Informer – 9/10
  • PCGamesN – 9/10
  • Noisy Pixel – 9/10
  • Shacknews – 9/10
  • Push Square – 9/10
  • Worth Playing – 8,5/10
  • Digital Trends – 8/10
  • Screen Rant – 8/10
  • IGN – 8/10
  • GamesRadar+ – 8/10
  • VGC – 8/10
  • ComicBook – 7/10
  • WellPlayed – 6/10
  • Radio Times – 6/10

Remake METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER z 2004 roku – opowiadający tę samą, zapierającą dech historię i przedstawiającą znany, pasjonujący świat w nowej oprawie graficznej oraz z dźwiękiem 3D, pogłębiającymi atmosferę dżungli. Sprawdź się w doszlifowanej do granic survivalowej skradance.

Przypomnijmy, że Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ukaże się 28 sierpnia 2025 roku. Gra trafi na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.metacritic.com/game/metal-gear-solid-delta-snake-eater/

Tagi:

News
Konami
oceny
recenzje
remake
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

