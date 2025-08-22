Metal Gear Solid Delta zgarnia wysokie noty. Klasyk wraca w wielkim stylu

Już za moment w ręce graczy trafi Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. W związku z nadciągającą premierą odświeżony klasyk został już oceniony przez redakcje na całym świecie. Na portalu Metacritic tytuł może pochwalić się średnią ocen na poziomie 86/100 (na podstawie 59 opinii).

Jeśli chodzi o aspekty, które przypadły do gustu recenzentom, wymienia się nowoczesne dodatki, lepszą rozgrywkę czy dopracowane aspekty oryginalnej gry. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ma być idealnym remasterem, przywołującym nostalgiczne emocje i jednocześnie wprowadzającym nowoczesne ulepszenia Quality of Life. Według niektórych tytuł to pozycja obowiązkowa zarówno dla weteranów serii, jak i nowicjuszy.

Choć opinie są głównie pozytywne, nie brakuje również tych mniej entuzjastycznych. Część krytyków zaznacza, że choć Metal Gear Solid Delta: Snake Eater to doskonałe remake, jest nieco bezpieczny i „nie wnosi niczego nowego”.

Recenzje Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Gamingbolt – 10/10

Digital Spy – 10/10

Gameliner – 10/10

Destructoid – 9,5/10

Voxel – 9,5/10

Wccftech – 9,4/10

CGMagazine – 9/10

Game Informer – 9/10

PCGamesN – 9/10

Noisy Pixel – 9/10

Shacknews – 9/10

Push Square – 9/10

Worth Playing – 8,5/10

Digital Trends – 8/10

Screen Rant – 8/10

IGN – 8/10

GamesRadar+ – 8/10

VGC – 8/10

ComicBook – 7/10

WellPlayed – 6/10

Radio Times – 6/10

Remake METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER z 2004 roku – opowiadający tę samą, zapierającą dech historię i przedstawiającą znany, pasjonujący świat w nowej oprawie graficznej oraz z dźwiękiem 3D, pogłębiającymi atmosferę dżungli. Sprawdź się w doszlifowanej do granic survivalowej skradance.

Przypomnijmy, że Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ukaże się 28 sierpnia 2025 roku. Gra trafi na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.