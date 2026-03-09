Riftbreaker doczekał się dużej aktualizacji. Do dzisiaj możesz ją przetestować za darmo!

Twórcy z szczecińskiego studia EXOR wypuścili darmową aktualizację pt. World Expansion IV. Wprowadza ona lodowy biom Cryo Field i nowy tryb „otwartej kampani”

Rozszerzenie zostało udostępnione podczas darmowego weekendu i solidnej przeceny w dystrybucji cyfrowej. To idealny moment, żeby przetestować ten miks budowania bazy i obrony przed obcymi w towarzystwie znajomych. EXON Studios Riftbreaker otrzymał największą aktualizację w historii. Do dzisiaj możecie sprawdzić ją za darmo! Najważniejszą zmiana w darmowym dodatku jest Cryo Field, czyli permanentnie zamarznięty biom, w którym złoża są rzadsze, ale bardziej obfite. Ponadto po raz pierwszy pojawiają się naturalne złoża Super Coolantu. Taka budowa nowych map wymusza inną logistykę: zamiast jednego rozległego kompleksu produkcyjnego lepiej jest rozstawić kilka mniejszych placówek i przemyśleć łańcuch dostaw. Deweloperzy podkreślają, że Cryo Field nie jest miejscem dla osób lubiących „łatwe” starty – stanowi spore wyzwanie nawet dla doświadczonych graczy.

Drugą największą nowością jest tryb „otwartej kampanii”, czyli moduł który pozwala rozpocząć grę w dowolnym biomie, bez fabularnego prowadzenia i krótkoterminowych celów. To ukłon w stronę graczy, którzy wolą bardziej sandboxowe podejście: wszystkie biomy będą grywalnymi” punktami startowymi, a rozgrywka ma premiować eksperymentowanie i planowanie od pierwszego kroku. Wraz z tym dodano nowe budynki: większe i efektywniejsze magazyny materiałów i energii oraz trzy nowe wieże obronne, które rozszerzają paletę strategii defensywnych.

GramTV przedstawia:

Update trafił do gry zaraz po okresie intensywnych testów w eksperymentalnym buildzie. Dzięki szybkim hotfixom (m.in. poprawkom crashy w misjach Cryo Fields, czy optymalizacji efektów pogodowych) widać, że twórcy intensywnie monitorują reakcje graczy. Społeczność na Steamie i Reddit żywo zareagowała na update, a gracze chwalą sobie nową zawartość, jak i samą obniżkę ceny. Aktualizacja zbiegła się z darmowym weekendem (5–9 marca) i największą jak dotąd obniżką ceny. Riftbreaker jest aktualnie dostępny w sklepie Steam za 32,67 zł (lub 29,40 zł, jeżeli macie już w bibliotece Against the Storm). To dobry moment, aby sprawdzić, czy Riftbreaker wam odpowiada: kampanię można ogrywać zarówno samemu, jak i w towarzystwie trójki znajomych podczas chaotycznego co-opa. Jeżeli lubicie budować fabryki, bronić się przed obcymi i wyznaczać logistyczne trasy w ekstremalnych warunkach, to Riftbreaker może teraz stać się Waszym ulubionym tytułem. World Expansion IV to rozsądna ewolucja produkcji EXOR Studios. Choć nie wprowadza rewolucyjnych zmian, to kładzie nacisk na decyzję projektową: mniej „tego samego”, a więcej wyborów i konsekwencji. Programiści ze Szczecina już wcześniej pokazali, że potrafią rozwijać swój tytuł, dbając o częste aktualizacje po premierze.

Piotr "SteamPunker" Konopnicki Strateg i erpegowy planista. Personalnie psychofan steampunku, któremu musiał dać ujście nawet w nicku. Hobbystycznie majsterkowicz komputerowy i "akolita" Apple. Po prostu lubię, kiedy coś działa.