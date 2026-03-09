Riftbreaker doczekał się dużej aktualizacji. Do dzisiaj możesz ją przetestować za darmo!

Twórcy z szczecińskiego studia EXOR wypuścili darmową aktualizację pt. World Expansion IV. Wprowadza ona lodowy biom Cryo Field i nowy tryb „otwartej kampani”
Rozszerzenie zostało udostępnione podczas darmowego weekendu i solidnej przeceny w dystrybucji cyfrowej. To idealny moment, żeby przetestować ten miks budowania bazy i obrony przed obcymi w towarzystwie znajomych.
Riftbreaker otrzymał największą aktualizację w historii. Do dzisiaj możecie sprawdzić ją za darmo!
Najważniejszą zmiana w darmowym dodatku jest Cryo Field, czyli permanentnie zamarznięty biom, w którym złoża są rzadsze, ale bardziej obfite. Ponadto po raz pierwszy pojawiają się naturalne złoża Super Coolantu. Taka budowa nowych map wymusza inną logistykę: zamiast jednego rozległego kompleksu produkcyjnego lepiej jest rozstawić kilka mniejszych placówek i przemyśleć łańcuch dostaw. Deweloperzy podkreślają, że Cryo Field nie jest miejscem dla osób lubiących „łatwe” starty – stanowi spore wyzwanie nawet dla doświadczonych graczy.
Drugą największą nowością jest tryb „otwartej kampanii”, czyli moduł który pozwala rozpocząć grę w dowolnym biomie, bez fabularnego prowadzenia i krótkoterminowych celów. To ukłon w stronę graczy, którzy wolą bardziej sandboxowe podejście: wszystkie biomy będą grywalnymi” punktami startowymi, a rozgrywka ma premiować eksperymentowanie i planowanie od pierwszego kroku. Wraz z tym dodano nowe budynki: większe i efektywniejsze magazyny materiałów i energii oraz trzy nowe wieże obronne, które rozszerzają paletę strategii defensywnych.
World Expansion IV to rozsądna ewolucja produkcji EXOR Studios. Choć nie wprowadza rewolucyjnych zmian, to kładzie nacisk na decyzję projektową: mniej „tego samego”, a więcej wyborów i konsekwencji. Programiści ze Szczecina już wcześniej pokazali, że potrafią rozwijać swój tytuł, dbając o częste aktualizacje po premierze.
