Zaloguj się lub Zarejestruj

Sony porzuca porty PC przez... graczy?

Maciej Petryszyn
2026/03/09 18:30
0
0

Od kilku dni krążą informacje o tym, że Sony postanowiło po kilku latach zrezygnować z wydawania swoich gier na PC. Dlaczego?

Nowe światło na tę sytuację rzucają dane sprzedażowe. Te wskazują bowiem na pewną tendencję.

PlayStation
PlayStation

Niewielki udział graczy PC w publice gier Sony

Od kilku lat Sony regularnie publikowało swoje największe hity na komputerach osobistych. W ten sposób na PC trafiły m.in. Horizon, Spider-Man, God of War czy też The Last of Us. Niemniej na początku 2026 roku pojawiły się doniesienia, jakoby japoński gigant zmienił zdanie. W związku z tym flagowe produkcje na PlayStation mają ukazywać się wyłącznie na PlayStation. Nie bez znaczenia może być tutaj zainteresowanie, a raczej jego brak, jeżeli chodzi o graczy. Jak pokazują dane opublikowane przez Newzoo, liczba osób, które odpalały poszczególne pozycje na PC była zdecydowanie mniejsza względem tych, które robiły to na PS.

Opowiada o tym Manu Rosie, ds. wywiadu rynkowego w Newzoo:

Dane Newzoo pokazują, że w przypadku tytułów PlayStation portowanych na PC po premierze konsolowej, rynek PC odpowiada zazwyczaj za około 13% całkowitej liczby graczy w ciągu pierwszych trzech miesięcy od obu wydań. Dla porównania, gdy podobne tytuły AAA debiutują jednocześnie na PC i konsolach, udział graczy pecetowych w tym samym okresie wynosi blisko 44%.

GramTV przedstawia:

I właśnie tutaj może tkwić cały problem. Sony bowiem od samego początku zakładało, że nawet, jeżeli będzie wydawać swoje gry na PC, to ze sporym opóźnieniem. To z reguły wynosiło od 6 miesięcy do nawet 1 roku, aczkolwiek były przypadki, gdy wyłączność dla PlayStation trwała nawet kilka lat. To okres wystarczający, by z jednej strony spadło zainteresowanie, a z drugiej ci najbardziej zdeterminowani ograli daną produkcję wcześniej na PS.

Wyraźnie zaznacza to również Rosie:

Kluczowym wnioskiem jest to, że termin premiery ma ogromny wpływ na zaangażowanie użytkowników PC. Gdy wersja na komputery pojawia się lata po premierze konsolowej, większość popytu z wczesnego cyklu życia produktu została już zaspokojona na podstawowej platformie.

Tak czy inaczej, wygląda na to, że klamka w tej sprawie i tak zapadła. Z tego też powodu PC-owi gracze będą musieli obejść się smakiem, jeżeli chodzi o nadchodzące Marvel’s Wolverine. Podobnie będzie prawdopodobnie w przypadku Ghost of Yotei. Ten ostatni przypadek jest szczególnie ciekawy, bo pojawiły się doniesienia, że port na komputery osobiste był niemal gotowy.

Źródło:https://insider-gaming.com/new-research-highlights-low-pc-player-share-for-playstation-ports/

Tagi:

News
PC
Sony
sprzedaż gier
sprzedaż
port
konwersja
PlayStation 5
liczba graczy
gracze
wersja PC
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112