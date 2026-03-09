Sony porzuca porty PC przez... graczy?

Od kilku dni krążą informacje o tym, że Sony postanowiło po kilku latach zrezygnować z wydawania swoich gier na PC. Dlaczego?

Od kilku lat Sony regularnie publikowało swoje największe hity na komputerach osobistych. W ten sposób na PC trafiły m.in. Horizon, Spider-Man, God of War czy też The Last of Us. Niemniej na początku 2026 roku pojawiły się doniesienia, jakoby japoński gigant zmienił zdanie. W związku z tym flagowe produkcje na PlayStation mają ukazywać się wyłącznie na PlayStation. Nie bez znaczenia może być tutaj zainteresowanie, a raczej jego brak, jeżeli chodzi o graczy . Jak pokazują dane opublikowane przez Newzoo, liczba osób, które odpalały poszczególne pozycje na PC była zdecydowanie mniejsza względem tych, które robiły to na PS.

Dane Newzoo pokazują, że w przypadku tytułów PlayStation portowanych na PC po premierze konsolowej, rynek PC odpowiada zazwyczaj za około 13% całkowitej liczby graczy w ciągu pierwszych trzech miesięcy od obu wydań. Dla porównania, gdy podobne tytuły AAA debiutują jednocześnie na PC i konsolach, udział graczy pecetowych w tym samym okresie wynosi blisko 44%.

I właśnie tutaj może tkwić cały problem. Sony bowiem od samego początku zakładało, że nawet, jeżeli będzie wydawać swoje gry na PC, to ze sporym opóźnieniem. To z reguły wynosiło od 6 miesięcy do nawet 1 roku, aczkolwiek były przypadki, gdy wyłączność dla PlayStation trwała nawet kilka lat. To okres wystarczający, by z jednej strony spadło zainteresowanie, a z drugiej ci najbardziej zdeterminowani ograli daną produkcję wcześniej na PS.

Wyraźnie zaznacza to również Rosie:

Kluczowym wnioskiem jest to, że termin premiery ma ogromny wpływ na zaangażowanie użytkowników PC. Gdy wersja na komputery pojawia się lata po premierze konsolowej, większość popytu z wczesnego cyklu życia produktu została już zaspokojona na podstawowej platformie.

Tak czy inaczej, wygląda na to, że klamka w tej sprawie i tak zapadła. Z tego też powodu PC-owi gracze będą musieli obejść się smakiem, jeżeli chodzi o nadchodzące Marvel’s Wolverine. Podobnie będzie prawdopodobnie w przypadku Ghost of Yotei. Ten ostatni przypadek jest szczególnie ciekawy, bo pojawiły się doniesienia, że port na komputery osobiste był niemal gotowy.