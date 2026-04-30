Po 9 latach fani DC wstrzymują oddech. Nowy trop wokół Injustice 3

Pojawiły się plotki, że rzekomo już niedługo. Powstawać ma bowiem nowa odsłona popularnego cyklu.
Przyszła pora na powrót Injustice?
Jak podaje serwis MP1st, studio NetherRealm Studios po stworzeniu dwóch ostatnich odsłon cyklu Mortal Kombat ma powrócić do uniwersum DC Comics i stworzyć wyczekiwane Injustice 3. Skąd ta pewność? Źródłem ma być CV niewymienionego z imienia i nazwiska artysty, który obecnie pracuje w Warner Bros. Games. Wśród projektów, nad którymi pracuje rzeczony twórca, ma być kontynuacja Hogwarts Legacy, a także dwa projekty oznaczone jako jeszcze nieogłoszone. Jednym z nich miałoby być właśnie Injustice 3, na które gracze czekają już od 9 lat.
