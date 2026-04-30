Po 9 latach fani DC wstrzymują oddech. Nowy trop wokół Injustice 3

Maciej Petryszyn
2026/04/30 17:30
Od 9 lat fani DC nie doczekali się żadnej godnej uwagi bijatyki z ulubionymi bohaterami. Kiedy oczekiwanie dobiegnie czasu?

Pojawiły się plotki, że rzekomo już niedługo. Powstawać ma bowiem nowa odsłona popularnego cyklu.

Injustice 2
Przyszła pora na powrót Injustice?

Jak podaje serwis MP1st, studio NetherRealm Studios po stworzeniu dwóch ostatnich odsłon cyklu Mortal Kombat ma powrócić do uniwersum DC Comics i stworzyć wyczekiwane Injustice 3. Skąd ta pewność? Źródłem ma być CV niewymienionego z imienia i nazwiska artysty, który obecnie pracuje w Warner Bros. Games. Wśród projektów, nad którymi pracuje rzeczony twórca, ma być kontynuacja Hogwarts Legacy, a także dwa projekty oznaczone jako jeszcze nieogłoszone. Jednym z nich miałoby być właśnie Injustice 3, na które gracze czekają już od 9 lat.

Tyle bowiem minęło od czasu, gdy na rynek trafiło Injustice 2. Tytuł ten był bardzo dobrze oceniany i niespełna rok po premierze doczekał się Edycji Legendarnej, zawierającej wszystkie wydane rozszerzenia. Następnie marka zapadła w letarg, aczkolwiek już w 2022 roku Ed Boon, szef NetherRealm Studios, wspominał o zamiarach przywrócenia serii. Krótko potem Boon przyznał w mediach społecznościowych, iż kolejnym projektem jego studia będzie albo nowe Injustice, albo też Mortal Kombat 12. Finalnie padło na tę drugą grę, która na rynek trafiła ostatecznie jako Mortal Kombat 1.

Od tego momentu minęły 3 lata, wydaje się zatem, że to odpowiednia pora, by wrócić do DC i zaprezentować wreszcie injustice 3. Szczególnie w obliczu wcześniejszych zapowiedzi oraz sygnałów płynących bezpośrednio z WB Games. Niemniej na razie oficjalnego potwierdzenia planów związanych z Supermanem, Batmanem i spółką nie ma.

Źródło:https://insider-gaming.com/injustice-3-in-the-works-at-netherrealm-studios-its-claimed/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

