Po 9 latach fani DC wstrzymują oddech. Nowy trop wokół Injustice 3

Tyle bowiem minęło od czasu, gdy na rynek trafiło Injustice 2. Tytuł ten był bardzo dobrze oceniany i niespełna rok po premierze doczekał się Edycji Legendarnej, zawierającej wszystkie wydane rozszerzenia. Następnie marka zapadła w letarg, aczkolwiek już w 2022 roku Ed Boon, szef NetherRealm Studios, wspominał o zamiarach przywrócenia serii. Krótko potem Boon przyznał w mediach społecznościowych, iż kolejnym projektem jego studia będzie albo nowe Injustice, albo też Mortal Kombat 12. Finalnie padło na tę drugą grę, która na rynek trafiła ostatecznie jako Mortal Kombat 1.

Od tego momentu minęły 3 lata, wydaje się zatem, że to odpowiednia pora, by wrócić do DC i zaprezentować wreszcie injustice 3. Szczególnie w obliczu wcześniejszych zapowiedzi oraz sygnałów płynących bezpośrednio z WB Games. Niemniej na razie oficjalnego potwierdzenia planów związanych z Supermanem, Batmanem i spółką nie ma.