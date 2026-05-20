Twórcy niezależnego hitu wytrzymali krytykę. Review bombing nie zabił sprzedaży Slay the Spire 2

Slay the Spire 2 zaliczyło jeden z największych debiutów roku, osiągając ponad 573 tysiące jednoczesnych graczy na Steamie. Jednocześnie produkcja spotkała się z falą negatywnych recenzji, która wyraźnie obniżyła jej ocenę na platformie.

Slay the Spire 2 – mimo krytyki gra nadal sprzedaje się dobrze

Jak wynika z wypowiedzi Toma Kaczmarczyka z firmy IndieBI, tzw. review bombing nie przełożył się znacząco na spadek sprzedaży. Według analityka, nawet przy wyraźnym pogorszeniu ocen, gra nadal utrzymuje stabilne zainteresowanie graczy, szczególnie na rynkach takich jak Chiny. Według eksperta, w przypadku Slay the Spire 2 kluczowe znaczenie ma nie tylko ocena użytkowników, ale także ogólna widoczność tytułu i jego wcześniejsza marka. Nawet spadek do poziomu „mieszanych” recenzji nie oznacza automatycznego spadku sprzedaży.