Twórcy niezależnego hitu wytrzymali krytykę. Review bombing nie zabił sprzedaży Slay the Spire 2

Mikołaj Berlik
2026/05/20 14:00
Mimo gwałtownego spadku ocen na Steamie, nowy roguelike od Mega Crit nadal osiąga bardzo dobre wyniki sprzedażowe.

Slay the Spire 2 zaliczyło jeden z największych debiutów roku, osiągając ponad 573 tysiące jednoczesnych graczy na Steamie. Jednocześnie produkcja spotkała się z falą negatywnych recenzji, która wyraźnie obniżyła jej ocenę na platformie.

Slay the Spire 2 – mimo krytyki gra nadal sprzedaje się dobrze

Jak wynika z wypowiedzi Toma Kaczmarczyka z firmy IndieBI, tzw. review bombing nie przełożył się znacząco na spadek sprzedaży. Według analityka, nawet przy wyraźnym pogorszeniu ocen, gra nadal utrzymuje stabilne zainteresowanie graczy, szczególnie na rynkach takich jak Chiny. Według eksperta, w przypadku Slay the Spire 2 kluczowe znaczenie ma nie tylko ocena użytkowników, ale także ogólna widoczność tytułu i jego wcześniejsza marka. Nawet spadek do poziomu „mieszanych” recenzji nie oznacza automatycznego spadku sprzedaży.

Widzieliśmy już skrajne przypadki bombardowania recenzjami z uzasadnionych powodów, jak w przypadku gry „Slay the Spire 2”, oraz ich wpływ na rzeczywistą sprzedaż. W grze „Slay the Spire 2” pojawiły się problemy związane z tym, że chińska społeczność graczy – licząca ogromną rzeszę użytkowników – nie była zadowolona z niektórych aktualizacji wprowadzających zmiany i ostro ją skrytykowała.

Kontrowersje wokół Slay the Spire 2 wynikają głównie z aktualizacji wprowadzanych w ramach wczesnego dostępu. Zmiany w balansie kart i mechanik spotkały się z krytyką części społeczności, szczególnie w Chinach, gdzie reakcje graczy często przybierają formę masowych recenzji.

Slay the Spire 2 zostało wydane 5 marca w ramach wczesnego dostępu. Tytuł Mega Crit sprawdzimy wyłącznie na PC. Na ten moment nie wiemy nic na temat wersji 1.0.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/roguelike/slay-the-spire-2-review-bomb-didnt-actually-affect-sales-that-much-steam-expert-says-even-though-in-any-other-case-you-would-say-this-game-is-dead/

