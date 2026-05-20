Forza Horizon 6 żartuje z Nintendo i Pokemonów. Gracze zauważyli ukryte nawiązanie

Nowa odsłona serii wyścigowej od Playground Games nie tylko zabiera graczy do Japonii, ale również subtelnie odnosi się do jednej z największych marek Nintendo.

Forza Horizon 6 zawiera humorystyczne odniesienie do serii Pokemon oraz reputacji Nintendo związanej z ochroną swoich marek i praw autorskich. Krótki komunikat w radiu od razu skojarzył się społeczności z japońskim producentem.

Forza Horizon 6 – „Snap ’em all” i żart z prawników Nintendo

Gracze odkryli easter egg podczas jednej z audycji radiowych dostępnych w grze. Prowadzący wspomina, że niezależnie od tego, czy gracze zwiedzają nocne miasta Japonii, czy górskie krajobrazy, powinni „snap ’em all”. Chwilę później dodaje, że chodzi o „tę japońską grę kolekcjonerską, której nie mogą wymienić z powodów prawnych”.