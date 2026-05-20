Forza Horizon 6 żartuje z Nintendo i Pokemonów. Gracze zauważyli ukryte nawiązanie

Mikołaj Berlik
2026/05/20 09:00
Nowa odsłona serii wyścigowej od Playground Games nie tylko zabiera graczy do Japonii, ale również subtelnie odnosi się do jednej z największych marek Nintendo.

Forza Horizon 6 zawiera humorystyczne odniesienie do serii Pokemon oraz reputacji Nintendo związanej z ochroną swoich marek i praw autorskich. Krótki komunikat w radiu od razu skojarzył się społeczności z japońskim producentem.

Forza Horizon 6 – „Snap ’em all” i żart z prawników Nintendo

Gracze odkryli easter egg podczas jednej z audycji radiowych dostępnych w grze. Prowadzący wspomina, że niezależnie od tego, czy gracze zwiedzają nocne miasta Japonii, czy górskie krajobrazy, powinni „snap ’em all”. Chwilę później dodaje, że chodzi o „tę japońską grę kolekcjonerską, której nie mogą wymienić z powodów prawnych”.

Wielu graczy odebrało ten komentarz jako bezpośrednie nawiązanie do Pokemonów oraz agresywnej polityki prawnej Nintendo wobec wykorzystania swoich marek. Firma wielokrotnie podejmowała działania przeciw fanowskim projektom czy produkcjom przypominającym jej największe serie.

W kontekście ostatnich wydarzeń część społeczności zwraca uwagę przede wszystkim na spór pomiędzy Nintendo a Palworld od studia Pocketpair. Produkcja była często porównywana do Pokemonów, a według doniesień Nintendo miało nawet składać nowe wnioski patentowe związane z mechanikami rozgrywki.

Odkryj zapierające dech w piersiach krajobrazy Japonii, kierując ponad 550 prawdziwymi samochodami, i zostań legendą wyścigów podczas Horizon Festival. Rozpocznij swoją przygodę jako turysta i poznaj świat pełen przebojów muzycznych oraz japońskiej kultury. Zbuduj posiadłość w dolinie, zdobądź imponujące rezydencje i zaprezentuj swoją cenną kolekcję samochodów w garażach z możliwością pełnej personalizacji. Wybierz się na przejażdżkę po drogach ze znajomymi i dołącz do zlotów samochodowych w całej Japonii, daj upust swojej wyobraźni w EventLab i twórz wspólnie w Horizon CoLab.

Samo nawiązanie w Forza Horizon 6 zostało jednak odebrane głównie jako lekki żart i humorystyczny easter egg ukryty przez twórców w otwartym świecie gry. Nowy tytuł Playground Games możemy sprawdzić na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

