Koniec eksperymentu Ubisoftu z NFT. Serwery Champions Tactics zostaną wyłączone

Krótki romans Ubisoftu z segmentem Web3 dobiega końca. Projekt zostanie zamknięty, a serwery wyłączone.
Mowa tutaj o RPG-u o nazwie Champions Tactics. Nie kojarzycie?
Gra Web3 od Ubisoftu kończy żywot
Jeżeli nie, to nic dziwnego. Bo chociaż francuski gigant stał za Champions Tactics, to trudno powiedzieć, by promował tę produkcję ze szczególnym rozmachem. Sam RPG zadebiutował w październiku 2024 roku. W jego ramach musieliśmy skompletować trzyosobowy zespół, by ten następnie toczył boje z innymi drużynami w systemie turowym. Każda z dostępnych postaci mogła zostać zakupiona poprzez wewnętrzną walutę lub też kryptowaluty. Niemniej już w maju tego roku Ubi zaczęło wycofywać się z technologii Web3, mówiąc wprost o odchodzeniu od blockchainie’u. Efekty tego widzimy również teraz.
Na oficjalnym serwerze gry na Discrodzie poinformowano o rychłym wyłączeniu serwerów i zakończeniu wsparcia:
Dzisiaj dzielimy się ważną aktualizacją dotyczącą przyszłości Champions Tactics. Po dokładnym rozpatrzeniu sprawy podjęliśmy decyzję o zakończeniu wsparcia dla gry. Serwery Champions Tactics zostaną oficjalnie wyłączone 30 października.
Do tego czasu gra pozostanie w pełni grywalna, a naszym celem jest zyskanie pewności, że gracze będą mogli nadal cieszyć się rozgrywką w ciągu tych ostatnich miesięcy. W ramach tego zakupy w aplikacji zostaną wyłączone na wszystkich platformach. Chcemy serdecznie podziękować za Wasze wsparcie, pasję i zaangażowanie w Champions Tactics. Więcej szczegółów i przypomnień przekażemy w miarę zbliżania się daty wyłączenia gry.
GramTV przedstawia:
Krótki żywot Champions Tactics, zamknie się zatem w równo 2 latach. Dla samego Ubisoftu angaż w projekt był jednak kolejnym kamyczkiem do i tak sporego stosu kamieni w ogródku. Wykorzystanie NFT zdecydowanie nie jest czymś, co przypada do gustu społeczności graczy i nie jest to pierwszy uderzający w ten ton projekt, który pomimo sporych nadziei wydawców został szybko wygaszony.