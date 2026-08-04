Koniec eksperymentu Ubisoftu z NFT. Serwery Champions Tactics zostaną wyłączone

Mowa tutaj o RPG-u o nazwie Champions Tactics. Nie kojarzycie?

Gra Web3 od Ubisoftu kończy żywot

Jeżeli nie, to nic dziwnego. Bo chociaż francuski gigant stał za Champions Tactics, to trudno powiedzieć, by promował tę produkcję ze szczególnym rozmachem. Sam RPG zadebiutował w październiku 2024 roku. W jego ramach musieliśmy skompletować trzyosobowy zespół, by ten następnie toczył boje z innymi drużynami w systemie turowym. Każda z dostępnych postaci mogła zostać zakupiona poprzez wewnętrzną walutę lub też kryptowaluty. Niemniej już w maju tego roku Ubi zaczęło wycofywać się z technologii Web3, mówiąc wprost o odchodzeniu od blockchainie’u. Efekty tego widzimy również teraz.