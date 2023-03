Kolejny film z Gwiezdnych wojen ma problemy. Twórcy opuszczają produkcję

Mowa o produkcji, za którą odpowiadać ma Sharmeen Obaid-Chinoy. Scenariusz do niezatytułowanego filmu mieli napisać Damon Lindelof i Justin Britt-Gibson, ale wszystko wskazuje na to, że scenarzyści nie są już zaangażowani w ten projekt.

Źle się dzieje w filmowych projektach z Gwiezdnych wojen. Gdy serialowe propozycje ze Star Wars zyskują nagrodzonych Oscarami reżyserów, to produkcje kinowe mierzą się z ogromnymi problemami. Niedawno do sieci trafiły informacje, że dwa filmy z Gwiezdnych wojen zostały skasowane przez Lucasfilm, a w produkcji pozostały zaledwie dwa tytuły, które miały być rozwijane w kolejnych latach. Jednak jeden z nich musi zmierzyć się z odejściem pary scenarzystów, którzy zrezygnowali z dalszych prac nad filmem.

Film Obaid-Chinoy ma przedstawić wydarzenia rozgrywające się po Sadze Skywalkerów. Produkcja nie jest zaplanowana jako trylogia, choć po sukcesie może przeistoczyć się we własną serię. Damon Lindelof i Justin Britt-Gibson opuścili projekt po wysłaniu do Lucasfilm pierwszej roboczej wersji scenariusza. Według źródeł serwisu Above The Line, studio znalazło już nowych scenarzystów, którzy będą pracować na bazie powstałego skryptu.

Prace na planie produkcji mają rozpocząć się na początku przyszłego roku. Premiera filmu miałaby odbyć się 19 grudnia 2025 roku.