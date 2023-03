Dwa filmy z Gwiezdnych wojen skasowane. Ile tytułów znajduje się w produkcji?

Trzeci sezon The Mandalorian powrócił przed tygodniem, kontynuując trend rozszerzania uniwersum o serialowe pozycje. Fani Gwiezdnych wojen z niecierpliwością czekają na kolejny kinowy hit, którego jednak nie widać na horyzoncie. Po porażce filmu o Hanie Solo i dziewiątej części Sagi, Lucasfilm postanowił zmienić swoje plany i dać odpocząć widzom, skupiając się na mniejszych projektach przeznaczonych dla Disney+. Jednak kolejne lata lecą, a wciąż żaden nowy film z Gwiezdnych wojen nie znajduje się w produkcji. W grudniu bieżącego roku mieliśmy otrzymać Rogue Squadron od Patty Jenkins, ale jeszcze we wrześniu ubiegłego roku produkcja została skasowana z kalendarza premier Disneya. Teraz Variety otrzymało informację, że film nie dojdzie do skutku i został anulowany.

Film Kevina Feige’a z Gwiezdnych wojen skasowany

Nie jest to jedyna skasowana produkcje z Gwiezdnych wojen. W 2019 roku pojawiły się informacje o tajemniczym filmie Kevina Feige’a z uniwersum, nad którym miał pracować wraz z Michaelem Waldronem. Scenarzysta jednak przeszedł do Marvela i obecnie pracuje nad historię do Avengers: Secret Wars. Prace nad scenariuszem do Gwiezdnych wojen od Feige’iego rozpoczęły się w maju zeszłego roku, ale wygląda na to, że film również już nie powstanie.