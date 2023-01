Kathleen Kennedy nie panuje nad Gwiezdnymi wojnami? Samowolka w Lucasfilm

Niepokojące informacje dotyczące Lucasfilm napłynęły od scenarzysty Kamrana Pashy, który na kanale Valiant Renegade, przedstawił, w jaki sposób twórcy konsultują się w sprawie swoich projektów z szefową studia, Kathleen Kennedy. Sprawa dotyczy m.in. projektu tworzonego przez Damona Lindelofa, który został ujawniony jeszcze w marcu ubiegłego roku. W październiku produkcja znalazła nawet reżyserkę, ale według Pashy projekt nie dojdzie do realizacji i zostanie skasowany. Wszystko dlatego, że Lindelof nie konsultował się w sprawie produkcji z Kennedy.

Damon Lindelof wymusił na Kennedy potwierdzenie prac nad jego filmem

Twórca miał nigdy nie uzyskać zielonego światła do ogłoszenia, że pracuje nad nowym filmem z uniwersum Gwiezdnych wojen. Wyciek do mediów był jego sposobem wymuszenia na studiu realizacji przygotowywanego przez niego projektu, który nigdy nie był w planach Lucasfilm. Co zastanawiające, niedługo po ogłoszeniu filmu Kathleen Kennedy potwierdziła, że Damon Lindelof pracuje nad produkcją ze świata Star Wars. Według scenarzysty filmowiec ujawnił pracę nad projektem bez żadnej zgody Lucasfilm. Kennedy, aby uratować swoją pozycję, została zmuszona do potwierdzenia istnienia produkcji.