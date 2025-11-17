ARC Raiders nie do zatrzymania. Nowy szczyt popularności na Steam mimo premier konkurencji

Już poprzedni weekend okazał się dla ARC Raiders niezwykle udany. Gra osiągnęła na wszystkich platformach ponad 700 tysięcy jednoczesnych graczy. Tytuł nie zwalnia jednak tempa, nieustannie umacniając swoją pozycję na rynku. Najnowsze dane potwierdzają, że produkcja ta osiągnęła kolejny historyczny szczyt liczby jednocześnie grających użytkowników na platformie Steam. Wzrost ten następuje nawet w obliczu niedawnych premier takich jak Black Ops 7 czy Escape from Tarkov w wersji 1.0.
Wydawało się, że debiut pełnej wersji 1.0 Escape from Tarkov może zahamować dynamikę wzrostu ARC Raiders, jednak gra od Embark Studios udowodniła, że jej pęd jest nie do zatrzymania. Nawet ta ważna premiera nie zdołała odciągnąć setek tysięcy graczy od nowego hitu typu extraction shooter. Tego dnia odnotowano szczytową liczbę 481 966 jednocześnie grających użytkowników, co stanowi nowy all-time peak.
Oprócz imponujących statystyk liczby graczy ARC Raiders może pochwalić się również wyjątkowo dobrą opinią wśród społeczności. Gra utrzymuje rewelacyjny wskaźnik ocen użytkowników na poziomie 88% pozytywnych recenzji, zebranych z ponad 100 000 opinii na Steamie. Według rankingu Steam250, ARC Raiders znajduje się obecnie na 4. miejscu wśród najpopularniejszych gier na platformie Valve, ustępując miejsca jedynie Counter-Strike 2, Dota 2 oraz PUBG: Battlegrounds, ale wyprzedzając tytuły takie jak Battlefield 6 czy Apex Legends.
W ARC Raiders rozgrywka toczy się zarówno na powierzchni opanowanej przez śmiercionośne maszyny, jak i w tętniącej życiem, podziemnej dzielnicy znanej jako Speranza. Wytwarzaj, naprawiaj i ulepszaj sprzęt w swoim bezpiecznym warsztacie, a potem wyrusz na powierzchnię w poszukiwaniu szczątków zniszczonego, lecz pięknego świata. Graj w pojedynkę lub w trzyosobowej drużynie, stale uważając na niebezpieczne maszyny ARC i nieprzewidywalnych ocalałych. Tylko od ciebie zależy, jakim łupieżcą będziesz i jak daleko zajdziesz. – brzmi opis gry.
Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
