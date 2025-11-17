ARC Raiders nie do zatrzymania. Nowy szczyt popularności na Steam mimo premier konkurencji

Już poprzedni weekend okazał się dla ARC Raiders niezwykle udany. Gra osiągnęła na wszystkich platformach ponad 700 tysięcy jednoczesnych graczy. Tytuł nie zwalnia jednak tempa, nieustannie umacniając swoją pozycję na rynku. Najnowsze dane potwierdzają, że produkcja ta osiągnęła kolejny historyczny szczyt liczby jednocześnie grających użytkowników na platformie Steam. Wzrost ten następuje nawet w obliczu niedawnych premier takich jak Black Ops 7 czy Escape from Tarkov w wersji 1.0.

ARC Raiders rośnie w siłę. Extraction shooter przebija 480 tys. graczy jednocześnie

Wydawało się, że debiut pełnej wersji 1.0 Escape from Tarkov może zahamować dynamikę wzrostu ARC Raiders, jednak gra od Embark Studios udowodniła, że jej pęd jest nie do zatrzymania. Nawet ta ważna premiera nie zdołała odciągnąć setek tysięcy graczy od nowego hitu typu extraction shooter. Tego dnia odnotowano szczytową liczbę 481 966 jednocześnie grających użytkowników, co stanowi nowy all-time peak.