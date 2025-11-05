Kolejny cios dla Nintendo. Amerykański urząd podważa kluczowy patent w sprawie Palworld

Amerykański urząd ponownie rozpatrzy patent Nintendo na mechanikę Pokémonów. To może osłabić sprawę przeciwko Palworld.

Sprawa o rzekome naruszenie patentu między Nintendo a twórcami Palworld nabiera tempa. Zaledwie kilka tygodni po tym, jak Japoński Urząd Patentowy odrzucił wniosek Nintendo dotyczący opatentowania mechanizmów łapania i rzucania stworzeń w stylu Pokémonów, amerykański urząd USPTO podjął rzadką decyzję o ponownym rozpatrzeniu wcześniej przyznanego patentu japońskiej firmie – uznając, że może on być nieważny. Kolejny cios dla Nintendo – szala sporu przechyla się na korzyść twórców Palworld? Patent przyznany we wrześniu (nr 12 403 397) obejmuje mechanikę przywoływania postaci podrzędnej do walki z wrogiem – rozwiązanie, które mogło stanowić istotny element pozwu przeciwko twórcom Palworld. Jak donosi Games Fray, dyrektor USPTO John A. Squires osobiście nakazał ponowne rozpatrzenie dokumentu po odkryciu podobnych rozwiązań w dwóch starszych patentach – zgłoszonych przez Konami w 2002 roku i samo Nintendo w 2019 roku.

W postanowieniu Squires stwierdził, że pojawiły się „istotne nowe wątpliwości dotyczące patentowalności”, ponieważ wcześniejsze dokumenty już obejmowały sterowanie główną i podrzędną postacią w wirtualnej przestrzeni. Choć decyzja nie oznacza automatycznego unieważnienia patentu, znacząco zwiększa takie ryzyko. Co więcej, to pierwszy taki przypadek w USA od 2012 roku. Nintendo ma dwa miesiące na odpowiedź.

To już kolejny cios dla Nintendo. Wcześniej japoński urząd odrzucił podobny wniosek dotyczący mechanizmów chwytania i rzucania stworzeniami, uznając, że podobne rozwiązania istniały już w grach Monster Hunter 4, Ark: Survival Evolved i Pokémon Go. Spór trwa od 2024 roku, kiedy Nintendo pozwało Pocketpair, zarzucając mu naruszenie „wielu patentów” związanych z serią Pokémon. Studio zapowiedziało, że będzie się bronić, podkreślając, iż „małe zespoły nie powinny być zniechęcane do rozwijania kreatywnych pomysłów”. Tymczasem Palworld rozwija się niezależnie od batalii prawnych – gra regularnie otrzymuje nowe aktualizacje i wydarzenia specjalne, a jej mobilna wersja jest już w drodze.

