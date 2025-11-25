Kolejny film skasowany przez Disney? Druga część kinowego hitu nie powstanie przez Barbie

Reżyser przyznał, że produkcja prawdopodobnie nigdy nie powstanie.
Niedawno dowiedzieliśmy się, że Disney skasował jeden ze swoich filmów, a teraz reżyser Shawn Levy oficjalnie zakończył temat możliwej kontynuacji Free Guy. Choć film z Ryanem Reynoldsem był jednym z największych oryginalnych hitów 2021 roku i przyniósł Disneyowi ponad 323 miliony dolarów z kin, reżyser przyznał, że prace nad sequelem praktycznie utknęły w martwym punkcie. Co zaskakujące, duży wpływ miała na to sukces Barbie.
Free Guy 2 prawdopodobnie nie powstanie
W rozmowie z podcastem The Business zapytano Levy’ego, czy rekordowy sukces Barbie z 2023 roku storpedował plany związane z powstaniem Free Guy 2. W odpowiedzi twórca przyznał, że mogło mieć to jakiś wpływ.
To na pewno nie pomogło, zdecydowanie nie pomogło.
Jak wyjaśnił, pomysł na kontynuację oscylował wokół motywu idealistycznej postaci z fikcyjnego świata, która trafia do rzeczywistości i musi zmierzyć się z jej kontrastami. Podobny koncept Greta Gerwig wykorzystała już jednak w Barbie, co w naturalny sposób osłabiło unikatowość planowanego filmu.
Mieliśmy kilka pomysłów na Free Guy. Ten, który miał największe szanse, został w pewnym sensie wykorzystany w Barbie. Chodziło o to, że idealistyczny bohater z wymyślonego świata musi odnaleźć się w prawdziwym, kompletnie odmiennym od własnego.
Reżyser doprecyzował również, że coraz mniej wierzy w powstanie sequela i jednocześnie nie czuje z tego powodu rozczarowania:
Nie wiem, czy kiedykolwiek zobaczymy kontynuację Free Guy, ale szczerze mówiąc, coraz bardziej mi to pasuje. Zrealizowaliśmy film dokładnie tak, jak chcieliśmy, i publiczność go pokochała. Tak samo było z Gigantami ze stali. Czasem wystarczy nakręcić jeden porządny film, bez konieczności budowania franczyzy.
Fani Free Guy muszą więc pogodzić się z tym, że historia sympatycznego NPC-a raczej nie zostanie rozwinięta. Levy nie wyklucza dalszej pracy nad dużymi markami, ale jednocześnie przyznaje, że nie każdy film musi być początkiem nowego uniwersum.
