Kolejny film skasowany przez Disney? Druga część kinowego hitu nie powstanie przez Barbie

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Disney skasował jeden ze swoich filmów, a teraz reżyser Shawn Levy oficjalnie zakończył temat możliwej kontynuacji Free Guy. Choć film z Ryanem Reynoldsem był jednym z największych oryginalnych hitów 2021 roku i przyniósł Disneyowi ponad 323 miliony dolarów z kin, reżyser przyznał, że prace nad sequelem praktycznie utknęły w martwym punkcie. Co zaskakujące, duży wpływ miała na to sukces Barbie.

Free Guy 2 prawdopodobnie nie powstanie

W rozmowie z podcastem The Business zapytano Levy’ego, czy rekordowy sukces Barbie z 2023 roku storpedował plany związane z powstaniem Free Guy 2. W odpowiedzi twórca przyznał, że mogło mieć to jakiś wpływ.