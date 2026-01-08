Disney pracuje nad kolejną aktorską wersją swojej klasycznej animacji. Wybrano aktorów do głównych ról

W plotkach przewijały się zupełnie inne osoby.

Disney oficjalnie potwierdził, że rozpoczyna pracę nad aktorską wersję Zaplątanych. W ogłoszeniu zaprezentowali nawet pierwszych odtwórców ról Roszpunki oraz Flynna Rajtara. W blondwłosą księżniczkę wcieli się Teagan Croft, zaś w przystojnego łotrzyka Milo Manheim. Zaplątani – wybrano odtwórców głównych ról do aktorskiego remake’u Croft znana jest przede wszystkim z serialu Titans z uniwersum DC, gdzie wcieliła się w Raven. Zagrała również w filmie Siła ducha. Z kolei Manheim to odtwórca roli Zeda w Zombi, popularnej serii filmowej z Disney Channel. Zagrał również w horrorze Noc Dziękczynienia oraz serialu Licealne duchy. Wczytywanie ramki mediów.

Za kamerą stanie Michael Gracey, twórca kojarzony z widowiskowymi produkcjami muzycznymi, takimi jak Król rozrywki oraz Better Man: Niesamowity Robbie Williams, co jasno sugeruje, że film zachowa rozbudowaną warstwę musicalową znaną z animowanego pierwowzoru. Produkcją zajmuje się Kristin Burr, a scenariusz napisała Jennifer Kaytin Robinson.

Obsada została wyłoniona po długim i starannie prowadzonym procesie castingowym, który obejmował między innymi zdjęcia próbne w Londynie. Studio miało postawić na decyzje bez pośpiechu, świadome ogromnych oczekiwań fanów animacji z 2010 roku. Dla Croft i Manheima są to role, które mogą okazać się przełomowe. Aktorskie adaptacje Disneya regularnie osiągają globalne sukcesy finansowe i zapewniają ogromną rozpoznawalność, ale jednocześnie wiążą się z presją ze strony widzów przywiązanych do oryginału. Tym razem poprzeczka zawieszona jest wysoko, bo pamięć o głosowych kreacjach Mandy Moore i Zachary’ego Leviego wciąż pozostaje żywa wśród fanów. Nie obsadzono jeszcze jednej z kluczowych postaci, czyli Matki Gothel. Wiadomo jedynie, że Disney nadal rozważa różne opcje, a w przeszłości z rolą łączono nawet Scarlett Johansson. Zdjęcia do filmu mają ruszyć po skompletowaniu pełnej obsady, a sama produkcja zapowiada się jako jeden z ważniejszych aktorskich projektów Disneya w najbliższych latach.

