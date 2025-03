Kolejne zwolnienia w szeregach PlayStation Studios. Sony kontynuuje restrukturyzację

W ostatnim czasie miało dojść do nowej fali zwolnień w należącym do Sony studio PlayStation Visual Arts. Według informacji uzyskanych przez Kotaku, redukcje etatów w zespole z siedzibą w San Diego były szersze, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. W firmie ma trwać kolejny etap reorganizacji.

PlayStation Visual Arts dotknięte zwolnieniami

Pracownicy Visual Arts zostali rzekomo poinformowani, że 7 marca będzie ich ostatnim dniem pracy w Sony. Nie wiadomo, jak wiele osób będzie musiało pożegnać się ze stanowiskami. Zespół ten wspierał wewnętrzne studia PlayStation w zakresie grafiki i technologii, ściśle współpracując z Naughty Dog przy takich projektach jak niedawne remastery The Last of Us Part 1 i 2.