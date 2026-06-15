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Electronic Arts szykuje więcej reklam w grach. Rusza EA Advertising

Maciej Petryszyn
2026/06/15 17:45
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Electronic Arts zapowiada nową, rewolucyjną funkcję. Rewolucyjną, bo zapewniającą firmie dużo pieniędzy.

Mowa tutaj o EA Advertising. Cel? Przyciągnięcie reklamodawców.

Electronic Arts
Electronic Arts

Electronic Arts z platformą dla reklamodawców

EA Advertising to nowa platforma, dzięki której różne marki będą mogły umieszczać stworzone przez siebie spersonalizowane przekazy bezpośrednio w samej grze. I to w różnych formach, czyli np. jako bandę reklamową w tle w trakcie rozgrywanego meczu, nakładki na różnego rodzaju okienka, specjalne stroje dla graczy, a nawet wydarzenia na żywo. Samo EA zamierza zresztą bezpośrednio współpracować z markami oraz agencjami reklamowymi, by tworzyć w ten sposób niestandardowe sposoby promocji przystosowane do poszczególnych gier. Jednocześnie EA Advertising ma zapewnić ulepszone możliwości targetowania kampanii oraz pomiaru ich skuteczności.

Jak mówi David Tinson, Chief Experiences Officer w Electronic Arts:

Gracze każdego dnia odwiedzają gry i wydarzenia na żywo EA, aby grać, oglądać, tworzyć i łączyć się ze sobą. Daje to markom znaczącą okazję do zaistnienia w sposób, który wnosi wartość dodaną i szanuje doświadczenie gracza, zachowując jednocześnie autentyczność światów budowanych przez nasze zespoły. Dzięki EA Advertising pomagamy markom stać się częścią tych momentów w sposób istotny i stworzony z myślą o graczach.

GramTV przedstawia:

Już teraz w ramach nowej platformy rozpoczęto współpracę z wieloma znanymi brandami, jak np. Visa, Red Bull, Xfinity czy też Peacock. Samo Electronic Arts nazywa program partnerski EA Advertising elitarnym ekosystem dla wybranej grupy oficjalnych partnerów. Całą inicjatywa obejmować ma też udział prawdziwych sportowców oraz szerzej pojęte inicjatywy kulturalne. Przy tym wszystkim nie wiadomo, czy działalność platformy wpłynie tylko na reklamy obecne już w grach, czy też EA planuje poszerzyć ich ekspozycję – a jeżeli tak, to jak bardzo inwazyjna ona będzie. Droga wytyczona przez NBA 2K pokazuje, iż w tym segmencie jest jeszcze wiele do “zdziałania”.

Źródło:https://news.ea.com/press-releases/press-releases-details/2026/Electronic-Arts-Introduces-EA-Advertising-Launching-Brands-Directly-Into-Gameplay-and-Live-Experiences/default.aspx

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
promocja
reklama
marketing
Reklamy
reklamy w grach
EA Advertising
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 18:20

"Szanuje doświadczenia gracza". Nie żebym był ich klientem, ale teraz tym bardziej będę omijał ich gry :)

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 17:50

Wydawało mi się że już to robią. Umieszczali chyba reklamy na banerach w FIFA. Chyba że teraz chcą by te reklamy nie należały do wersji gry tylko by traktować FIFĘ jako źródło reklam i zmieniać je dynamicznie dzięki dostępowi do internetu. 

No cóż, ot kolejna degenracja segmentu AAA. Do piekła z nimi i takimi pomysłami.

Ciekawe czy dadzą zachować balans bo Steam nie zezwala na reklamy w grach. Nie możesz zrobić typowego "obejrzyj by grać dalej itp". Product placement i takie banery w tle jak FIFA były OK. Ale znając chciwość EA, dadzą ciała albo spróbują pchnąć temat i wygrać w sądzie. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112