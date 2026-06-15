Electronic Arts szykuje więcej reklam w grach. Rusza EA Advertising

EA Advertising to nowa platforma, dzięki której różne marki będą mogły umieszczać stworzone przez siebie spersonalizowane przekazy bezpośrednio w samej grze. I to w różnych formach, czyli np. jako bandę reklamową w tle w trakcie rozgrywanego meczu, nakładki na różnego rodzaju okienka, specjalne stroje dla graczy, a nawet wydarzenia na żywo . Samo EA zamierza zresztą bezpośrednio współpracować z markami oraz agencjami reklamowymi, by tworzyć w ten sposób niestandardowe sposoby promocji przystosowane do poszczególnych gier. Jednocześnie EA Advertising ma zapewnić ulepszone możliwości targetowania kampanii oraz pomiaru ich skuteczności.

Gracze każdego dnia odwiedzają gry i wydarzenia na żywo EA, aby grać, oglądać, tworzyć i łączyć się ze sobą. Daje to markom znaczącą okazję do zaistnienia w sposób, który wnosi wartość dodaną i szanuje doświadczenie gracza, zachowując jednocześnie autentyczność światów budowanych przez nasze zespoły. Dzięki EA Advertising pomagamy markom stać się częścią tych momentów w sposób istotny i stworzony z myślą o graczach.

Już teraz w ramach nowej platformy rozpoczęto współpracę z wieloma znanymi brandami, jak np. Visa, Red Bull, Xfinity czy też Peacock. Samo Electronic Arts nazywa program partnerski EA Advertising elitarnym ekosystem dla wybranej grupy oficjalnych partnerów. Całą inicjatywa obejmować ma też udział prawdziwych sportowców oraz szerzej pojęte inicjatywy kulturalne. Przy tym wszystkim nie wiadomo, czy działalność platformy wpłynie tylko na reklamy obecne już w grach, czy też EA planuje poszerzyć ich ekspozycję – a jeżeli tak, to jak bardzo inwazyjna ona będzie. Droga wytyczona przez NBA 2K pokazuje, iż w tym segmencie jest jeszcze wiele do “zdziałania”.