Electronic Arts zostanie przejęte przez saudyjski fundusz. Gigantyczna transakcja już na finiszu

Wszystko zmierza ku temu, by Electronic Arts faktycznie zmieniło swoją przynależność. Finisz tej sytuacji jest blisko.

Kolejne przeszkody na drodze do szczęśliwego dla inwestorów zakończenia są pokonywane. Sprawa jest praktycznie przesądzona. Przejęcie Electronic Arts już za moment We wrześniu ubiegłego roku ogłoszono, iż zawarto porozumienie z Saudyjskim Funduszem Inwestycji Publicznych, Silver Lake oraz Affinity Partners Jareda Kushnera. W jego następstwie Electronic Arts miało trafić w nowe ręce za kwotę w całości gotówkową – i to kwotę niebagatelną, bo wynoszącą aż 55 miliardów dolarów. Pierwotnie transakcja miała zostać zamknięta do 30 czerwca, a więc do końca pierwszego kwartału roku budżetowego 2027. Niemniej z powodu różnych procedur wszystko działo się znacznie wolniej i dopiero teraz sprawy zdają się zmierzać ku finiszowi.

Tym razem w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd złożono już stosowne dokumenty w tej sprawie, w których napisano: Na dzień 30 lipca 2026 r. uzyskano wszystkie zgody regulacyjne wymagane do sfinalizowania fuzji. Electronic Arts przewiduje obecnie, że fuzja zostanie zamknięta około momentu zakończenia sesji giełdowej w dniu 4 sierpnia 2026 r. Sfinalizowanie fuzji pozostaje uzależnione od spełnienia lub zniesienia pozostałych zwyczajowych warunków zamknięcia określonych w umowie fuzji.

GramTV przedstawia:

Pozostaje pytanie, co zmieni się, gdy przejęcie Electronic Arts stanie się już faktem? Mówi się, że mimo wszystko siedziba EA nadal znajdować się będzie w Redwood City w Kalifornii. Ponadto swoje stanowisko jako CEO ma zachować Andrew Wilson. A propos tego ostatniego wyszło niedawno na jaw, iż on oraz inni członkowie kadry menadżerskiej otrzymali wysokie premie, a wszystkie najważniejsze marki firmy osiągnęły swój cel. Nie przeszkodziło to jednak we wcześniejszym dokonywaniu zwolnień.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

