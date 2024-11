Kolejne zwolnienia w branży gier. Tym razem u twórców słabo ocenianego Unknown 9: Awakening

Jak informowaliśmy w drugiej połowie października, Unknown 9: Awakening nie zaliczyło udanego debiutu. Gra spotkała się z mieszanym odbiorem wśród graczy , a zainteresowanie na Steamie było niewielkie. Kilka dni po premierze gra doczekała się również znacznej obniżki . Tymczasem okazuje się, że w szeregach zespołu odpowiedzialnego za tytuł, czyli w studio Reflector Entertainment, doszło do zwolnień.

Zmiana ta dotyczy naszych współpracowników, przyjaciół i ich rodzin. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc im przetrwać ten trudny czas, zapewniając im pakiety odpraw, a także dostęp do wsparcia medycznego, emocjonalnego i w zakresie planowania kariery zawodowej. – czytamy w komunikacie.

W oświadczeniu czytamy również, że zmiana ta pozwoli „poświęcić niezbędny czas na udoskonalenie naszych procesów i dopracowanie nadchodzących projektów”.

Wciel się w Haroonę, kwestorkę z wrodzoną zdolnością podróżowania po tajemniczym wymiarze – Uskoku. Poszukując potężnej, ukrytej wiedzy, musisz okiełznać wyjątkową więź z Uskokiem, aby pokonać tajemnicze ugrupowanie o niecnych zamiarach. – brzmi opis gry Unknown 9: Awakening.

Przypomnijmy, że Unknown 9: Awakening trafiło na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Premiera odbyła się 18 października 2024 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do lektury: Recenzja Unknown 9: Awakening - Nie namówicie mnie na kolejną podróż do Indii.