Unknown 9: Awakening nie zalicza udanego debiutu. Mieszane oceny i mizerne zainteresowanie na Steamie

Wciel się w Haroonę, kwestorkę z wrodzoną zdolnością podróżowania po Uskoku, wymiarze przenikającym się z rzeczywistością. Poszukując potężnej, ukrytej wiedzy, musisz okiełznać wyjątkową więź z Uskokiem, aby skierować jego moc do naszego świata… Nie łudź się jednak, że taka siła pozostanie niezauważona – Haroona szybko staje się celem Dominujących, frakcji chcącej wykorzystać Uskok, aby zmienić bieg historii ludzkości. – brzmi opis gry na Steamie .

Nie brakuje jednak mniej pozytywnych recenzji związanych z tytułem. Krytycy zwracają uwagę na niedociągnięcia techniczne, liczne, ukryte ekrany ładowania w grze czy „drewniane” animacje postaci i twarzy. Choć pojawiają się głosy, że Unknown 9: Awakening ma potencjał, gra ma być niedopracowana, cierpiąc na problemy z wydajnością i oferując przeciętną grafikę. Nie każdemu przypadł też do gustu system walki.

Przypomnijmy, że Unknown 9: Awakening trafiło na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Premiera już dziś – 18 października 2024 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do lektury: Recenzja Unknown 9: Awakening - Nie namówicie mnie na kolejną podróż do Indii.