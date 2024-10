Unknown 9: Awakening znacznie przecenione kilka dni po premierze. Powodem słaby odbiór gry

Kilka dni temu miała miejsce premiera Unknown 9: Awakening, jednak nie zachwyciła ona zbyt wielu osób. Oceny na Steamie, wyniki sprzedaży oraz liczba osób aktywnych w grze wskazują na porażkę nowej produkcji. Według najnowszych informacji wynika, że tytuł zostanie niedługo znacznie przeceniony, co nie zwiastuje pozytywnej przyszłości projektowi.

Unknown 9: Awakening - gra w promocji kilka dni po premierze

Unknown 9: Awakening to przygodowa gra akcji autorstwa Reflector Entertainment wydana przez Bandai Namco. Już od pierwszych zwiastunów fani nie byli pozytywnie nastawieni do produkcji, co sprawdziło się po premierze - nie pomogła nawet obecność Anyi Chalotry znanej z występu w “Wiedźminie” Netflixa. Niewiele osób kupiło produkcję, a jeszcze mniej zostało przy grze na dłużej. Według najnowszych danych liczba graczy na serwerach waha się pomiędzy 50, a 100. Sześć dni temu tytuł cieszył się największym zainteresowaniem w liczbie 285 użytkowników.