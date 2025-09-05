Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejne zwolnienia w branży gier. Redukcje etatów u twórców Civilization

Patrycja Pietrowska
2025/09/05 08:30
Pracę tracą twórcy Civilization 7.

Studio Firaxis, znane z kultowej serii strategicznej Civilization, mierzy się ze zmianami strukturalnymi. To kolejny przypadek w branży, gdy przeprowadzane są grupowe zwolnienia. Wydawca 2K odniósł się do sytuacji.

Civilization 7
Civilization 7

2K potwierdza restrukturyzację w Firaxis. Zwolnienia u twórców Civilization

Wśród pracowników, którzy pożegnali się z firmą, znalazły się znaczące postacie. Emma Kidwell publicznie oświadczyła o utracie pracy w Firaxis. Odpowiadała między innymi za tworzenie liderów i cywilizacji w grze Civilization 7. Maya H była natomiast producentką, której praca w Firaxis była „ulubioną”. Do grona zwolnionych dołączył również Matthew Davis, główny artysta postaci.

W odpowiedzi na te doniesienia wydawca 2K potwierdził redukcję zatrudnienia w Firaxis Games. W oficjalnym komunikacie firma wyjaśniła, że zwolnienia są częścią „restrukturyzacji”:

Możemy potwierdzić, że dziś w Firaxis Games doszło do redukcji etatów, ponieważ studio przechodzi restrukturyzację i optymalizuje proces produkcyjny pod kątem elastyczności, współpracy i kreatywności.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Sid Meier’s Civilization VII ukazało się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Gra zadebiutowała 11 lutego 2025 roku.

W grze Civilization VII będziesz kształtować niepowtarzalne dziedzictwo kulturowe swojego rozwijającego się imperium, podejmując strategiczne decyzje. Rządź jako jeden z wielu legendarnych przywódców znanych z kart historii i wpływaj na bieg swojej opowieści, wybierając nową cywilizację, która będzie reprezentować Twoje imperium w każdej epoce rozwoju ludzkości. – czytamy w opisie gry.

Źródło:https://insider-gaming.com/civilization-7-developer-firaxis-holds-layoffs/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

