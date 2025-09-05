Kolejne zwolnienia w branży gier. Redukcje etatów u twórców Civilization

Studio Firaxis, znane z kultowej serii strategicznej Civilization, mierzy się ze zmianami strukturalnymi. To kolejny przypadek w branży, gdy przeprowadzane są grupowe zwolnienia. Wydawca 2K odniósł się do sytuacji.

2K potwierdza restrukturyzację w Firaxis. Zwolnienia u twórców Civilization

Wśród pracowników, którzy pożegnali się z firmą, znalazły się znaczące postacie. Emma Kidwell publicznie oświadczyła o utracie pracy w Firaxis. Odpowiadała między innymi za tworzenie liderów i cywilizacji w grze Civilization 7. Maya H była natomiast producentką, której praca w Firaxis była „ulubioną”. Do grona zwolnionych dołączył również Matthew Davis, główny artysta postaci.