Kolejne zmiany w Project Motor Racing. Gracze nie są zadowoleni...

Najnowsza aktualizacja do Project Motor Racing na PC wprowadziła kolejne zmiany. Gracze konsolowi muszą jeszcze poczekać, choć może to i lepiej?

Twórcy Project Motor Racing udostępnili pierwszą aktualizację gry w 2026 roku, jednak nie wszyscy gracze mogą z niej w pełni skorzystać. Z powodu licznych zgłoszeń dotyczących problemów z wydajnością i spadków liczby klatek na sekundę, użytkownicy PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S zostali tymczasowo cofnięci do wcześniejszej wersji gry. Mimo wszystko, gracze korzystający z wersji PC nie specjalnie są zadowoleni z wprowadzonych zmian. Kolejna próba ratowania Project Motor Racing Aktualizacja oznaczona numerem 1.5.0.5 trafiła formalnie na wszystkie trzy platformy, jednak po wykryciu problemów z płynnością rozgrywki na konsolach deweloperzy zdecydowali się przywrócić wersję 1.5.0.4 dla PS5 i Xboxa. Gracze PC jako jedyni mogą obecnie korzystać z pełnego zakresu zmian, choć te pozostawiają wiele do życzenia.

Nowy patch wprowadza szereg poprawek, usprawnień i zmian balansujących rozgrywkę. Jednym z głównych punktów jest dopracowanie systemu radaru ekranowego, który został dodany do gry już po jej premierze. Aktualizacja ma poprawić jego płynność, dokładność ostrzeżeń o bliskości innych pojazdów oraz stabilność, szczególnie w trybie online. Znaczące zmiany objęły również system kar za limity toru. Od teraz kara za wyjazd poza tor będzie naliczana dopiero wtedy, gdy wszystkie cztery koła znajdą się poza dozwoloną nawierzchnią. Dodano też czytelniejsze komunikaty, takie jak “Under Investigation” oraz “No Further Action”, a sam algorytm naliczania kar został dopracowany, aby uniknąć nadmiernych sankcji.

Twórcy zajęli się także kolizjami, poprawiając zarówno zachowanie samochodów podczas kontaktu, zwłaszcza pomiędzy graczem, a AI oraz dźwięk zderzeń, który wcześniej był krytykowany za nienaturalne brzmienie. Niestety pomimo kolejnych zmian w zakresie sztucznej inteligencji, przeciwnicy nadal zachowują się nienaturalnie, taranują graczy, a to nasila jedynie i tak już sporą frustrację. Sprawdziłem to osobiście i w zasadzie nic się na tym polu nie zmieniło i jazda z botami nadal jest niezwykle męcząca i irytująca. Na razie gracze konsolowi muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na poprawioną wersję aktualizacji. Jeśli zapowiadane poprawki wydajności spełnią oczekiwania, wersja 1.5.0.5 ma szansę znacząco poprawić komfort rozgrywki w Project Motor Racing na konsolach, na co też wielokrotnie narzekano od premiery. W międzyczasie zachęcam do sprawdzenia naszych wrażeń z wersji PC oraz PlayStation.