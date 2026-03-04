MotoGP 26 z datą premiery i zwiastunem. Zmiany w fizyce i trochę świeżej zawartości

MotoGP 26 zostało oficjalnie zapowiedziane. W nową odsłonę zagramy bardzo szybko.

Jak dowiedzieliśmy się od polskiego wydawcy Plaion, studio Milestone oficjalnie ogłosiło datę premiery najnowszej odsłony wyścigowej serii motocyklowej, dzień wcześniej niż pierwotnie planowano. Nowa część serii ma zaoferować najbardziej autentyczne i wciągające doświadczenie jazdy w historii cyklu, a to za sprawą całkowicie nowej fizyki jazdy. Twórcy przygotowali szereg nowości, w tym dynamiczne oceny zawodników, system sterowania oparty na pracy ciałem kierowcy oraz rozbudowany tryb kariery. Zapowiedziano MotoGP 26 Jedną z największych nowości w MotoGP 26 są “Dynamiczne Oceny Zawodników”. Każdy motocyklista otrzyma specjalną kartę ocen, składającą się z czterech kluczowych atrybutów takich jak czas okrążenia, tempo, pojedynki bezpośrednie oraz niezawodność. Te wartości będą aktualizowane na bieżąco na podstawie rzeczywistych wyników osiąganych w sezonie 2026. Oznacza to, że aktualna forma zawodników przełoży się bezpośrednio na ich konkurencyjność w grze, zarówno w trybie kariery, jak i w pozostałych trybach rozgrywki. Oczywiście produkcja zawiera wszystkich oficjalnych zawodników oraz tory z sezonu 2026 w kategoriach MotoGP, Moto2 i Moto3.

Fizyka jazdy zdaje się być bardziej rozbudowana. Nowy model został rozbudowany o system sterowania oparty na kierowcy, który pozwala kontrolować motocykl poprzez zarządzanie masą ciała i ruchami zawodnika. Ma to zapewnić jeszcze bardziej realistyczne wrażenia z jazdy, szybszą reakcję maszyny oraz bardziej dynamiczną i emocjonującą rozgrywkę. Tryb Kariery został gruntownie przebudowany i koncentruje się teraz wokół w pełni trójwymiarowego padoku, który stanie się centrum weekendu wyścigowego. Nowości w tym trybie obejmą między innymi czwartkowe konferencje prasowe. Gracze będą mogli wyznaczać cele krótko i długoterminowe, publicznie krytykować rywali lub wywierać presję na zespół w kwestii rozwoju motocykla. Kluczową rolę odegra menedżer, który zajmie się negocjacją kontraktów, organizacją spotkań z przedstawicielami zespołów i producentów oraz wsparciem podczas podejmowania decyzji na rynku zawodników. Powraca tryb Race Off, tym razem wzbogacony o nową lokację oraz kategorię motocykli produkcyjnych o pojemności 1000cc. Dołącza ona do znanych już klas: Motard, Flat Track i Minibikes. Race Off pozwoli zawodnikom na spokojniejsze sesje treningowe, umożliwiające doskonalenie umiejętności przed walką o mistrzostwo.

Twórcy przygotowali dwa główne style rozgrywki: Tryb Arcade – odświeżony i bardziej przystępny, idealny dla nowych graczy oraz osób preferujących uproszczoną jazdę

Tryb Pro – nastawiony na pełną symulację, oferujący maksymalny realizm i zaawansowane opcje konfiguracji motocykla Gra zaoferuje rozgrywkę międzyplatformową, umożliwiającą rywalizację nawet 22 zawodników na starcie. Powróci także tryb podzielonego ekranu do zabawy lokalnej. Nie zabraknie rozbudowanych edytorów graficznych, pozwalających na personalizację hełmów, numerów startowych oraz naszywek na pośladki, które będzie można udostępniać społeczności. MotoGP 26 zadebiutuje 29 kwietnia 2026 roku na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X oraz PC. Na konsolach Nintendo Switch i Nintendo Switch 2 funkcja rozgrywki międzyplatformowej nie jest dostępna, a maksymalna liczba zawodników w trybie multiplayer wynosi 12.