Marco Bezzecchi wygrywa Grand Prix Tajlandii. Aprilia zdominowała pierwszą rundę sezonu MotoGP 2026

Aprilia wysłała bardzo wyraźny sygnał, że jest gotowa przerwać dominację Ducati w MotoGP.

Marco Bezzecchi zdominował inauguracyjną rundę sezonu MotoGP 2026, pewnie wygrywając Grand Prix Tajlandii. Zawodnik Aprilii nie dał rywalom żadnych szans, podczas gdy wyścig dla Marca Marqueza zakończył się dramatycznie po groźnym defekcie tylnej opony. Aprilia zdominowała Grand Prix Tajlandii z Bezzecchim na czele Reprezentant Aprilii, Marco Bezzecchi rozpoczął wyścig z Pole Position i od samego startu obejmował prowadzenie. Po rozczarowującej sobocie, kiedy to upadł na prowadzeniu w sprincie, w niedzielę nie pozostawił złudzeń rywalom. Bezzecchi systematycznie budował przewagę i po 26 okrążeniach przekroczył linię mety z przewagą ponad pięciu sekund nad resztą stawki. To jego pierwsze zwycięstwo w sezonie 2026 i jednocześnie trzeci triumf z rzędu dla Aprilii, co jest historycznym osiągnięciem dla włoskiej marki.

Drugie miejsce zajął Pedro Acosta na KTM, który dzięki temu wynikowi objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej z siedmiopunktową przewagą. Podium uzupełnił Raul Fernandez z zespołu Trackhouse Aprilia, mimo że w końcówce wyraźnie tracił tempo. Aprilia mogła świętować znakomity wynik, ponieważ aż cztery motocykle RS-GP znalazły się w czołowej piątce. Czwarty był Jorge Martin, a piąty Ai Ogura.

Dla Ducati był to wyjątkowo nieudany weekend. Ich imponująca seria 88 wyścigów z rzędu zakończonych na podium dobiegła końca. Marc Marquez, który od początku zmagał się z brakiem tempa, wciąż walczył o trzecią pozycję, gdy na 21 okrążeniu doszło do dramatycznej sytuacji. W zakręcie numer cztery jego tylna opona uległa awarii. Hiszpan był bliski highside’u i niemal wyleciał z motocykla Ducati GP26, ale na szczęście wyszedł z incydentu bez obrażeń. Kilka okrążeń później z wyścigu wycofał się także Joan Mir (Honda), również z powodu podejrzenia przebicia opony, co ponownie rzuciło cień na dostawcę ogumienia, firmę Michelin. Najlepszym zawodnikiem Ducati był Fabio Di Giannantonio z zespołu VR46, który ukończył wyścig na szóstym miejscu ze stratą 16,8 sekundy do zwycięzcy. W pierwszym wyścigu sezonu, 17 miejsce zajął debiutujący w MotoGP Toprak Razgatlioglu, wyprzedzając Jacka Millera.