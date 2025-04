Kolejne zdjęcia i pierwsze nagranie z Neuromancera. Tak wyglądają mieszkańcy świata science fiction

Trwają już prace nad ekranizacją powieści Neuromancer, czyli prawdziwego klasyka gatunku science fiction, autorstwa Williama Gibsona. To właśnie ta powieść zainspirowała twórców Matrixa, Ghost in the Shell, czy Cybrpunka, do tworzenia swoich własnych światów opartych na cyberpunku. Niedawno do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu, które prezentowały Brianę Middleton w roli Molly Millions, legendarnej cybernajemniczki, znanej fanom pod pseudonimem Razorgirl. Teraz pojawiły się kolejne ujęcia, które pokazują aktorkę w kolejnej wyróżniającej się stylizacji.

Neuromancer – nowe ujęcia na główną bohaterkę serialu sci-fi

Ale na tym nie koniec nowych materiałów z planu Neuromancera. Pojawiło się również trzydziestosekundowe nagranie, które prezentuje nie tylko Molly, ale również statystów przebranych za mieszkańców cyberpunkowego miasta. Widzimy obywateli z różnych grup społecznych, którzy ubrani są zarówno w garnitury, swobodne stroje, jak i robocze ubrania.