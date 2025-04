To będzie najważniejsza ekranizacja bestsellerowej powieści science fiction. Są pierwsze zdjęcia

Ruszyły zdjęcia do wyczekiwanej ekranizacji powieści Neuromancer, czyli jednej z najważniejszych książek sci-fi, napisanej przez Williama Gibsona. Jego cyberpunkowa powieść wpłynęła na takie dzieła, jak Matrix, Ghost in the Shell, Akira, czy Cyberpunk 2077. Za serialową adaptację Neuromancera odpowiada Apple, a jeszcze w marcu informowaliśmy, że do obsady produkcji dołączyła kolejna aktorka, która wcieli się w ważną postać. Teraz do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu, które prezentują pierwszych bohaterów widowiska science fiction.

Neuromancer – pierwsze zdjęcia z planu

Na poniższych zdjęciach możemy zobaczyć, jak prezentować będzie się Briana Middleton jako Molly Millions, legendarna cybernajemniczka, znana fanom powieści jako razorgirl. Na udostępnionych ujęciach aktorka idealna pasuje do opisu jej postaci z kart powieści. Jest uzbrojona w wysuwane ostrza ukryte pod paznokciami, a także cybernetyczne ulepszenia i lustrzane soczewki zakrywające jej oczodoły.