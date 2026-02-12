Wiemy, kiedy Ghost of Yōtei otrzyma tryb multiplayer

Od dawna wiemy, że Ghost of Yōtei w zamierzeniach twórców to nie tylko singleplayer, ale również i multiplayer. Teraz jednak wiemy jeszcze coś.

Wszystko dzięki czwartkowemu State of Play. To tam padło interesujące dla fanów ogłoszenie.

Darmowy multiplayer zmierza do Ghost of Yōtei

Oficjalnie poznaliśmy bowiem datę premiery nadchodzącego darmowego rozszerzenia o nazwie Ghost of Yōtei: Legends. To pojawi się 10 marca, chociaż nie dla wszystkich. Dzień dłużej poczekają Azja, Australis oraz Nowa Zelandia. W samym trybie współpracować będzie mogło ze sobą do 4 graczy, a wszystko po to, by pokonać potężne demony.