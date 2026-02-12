Wiemy, kiedy Ghost of Yōtei otrzyma tryb multiplayer

Wszystko dzięki czwartkowemu State of Play. To tam padło interesujące dla fanów ogłoszenie.
Darmowy multiplayer zmierza do Ghost of Yōtei
Oficjalnie poznaliśmy bowiem datę premiery nadchodzącego darmowego rozszerzenia o nazwie Ghost of Yōtei: Legends. To pojawi się 10 marca, chociaż nie dla wszystkich. Dzień dłużej poczekają Azja, Australis oraz Nowa Zelandia. W samym trybie współpracować będzie mogło ze sobą do 4 graczy, a wszystko po to, by pokonać potężne demony.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!