Wiemy, kiedy Ghost of Yōtei otrzyma tryb multiplayer

Maciej Petryszyn
2026/02/12 23:17
Od dawna wiemy, że Ghost of Yōtei w zamierzeniach twórców to nie tylko singleplayer, ale również i multiplayer. Teraz jednak wiemy jeszcze coś.

Wszystko dzięki czwartkowemu State of Play. To tam padło interesujące dla fanów ogłoszenie.

Ghost of Yōtei: Legends
Darmowy multiplayer zmierza do Ghost of Yōtei

Oficjalnie poznaliśmy bowiem datę premiery nadchodzącego darmowego rozszerzenia o nazwie Ghost of Yōtei: Legends. To pojawi się 10 marca, chociaż nie dla wszystkich. Dzień dłużej poczekają Azja, Australis oraz Nowa Zelandia. W samym trybie współpracować będzie mogło ze sobą do 4 graczy, a wszystko po to, by pokonać potężne demony.

Ghost of Yōtei ukazało się 2 października 2025 roku wyłącznie na konsoli PlayStation. Gra Sucker Punch Productions to sequel wydanego 5 lat wcześniej Ghost of Tsushima. GoY opowiada jednak zupełnie inną historię, która odbywa się ponad 300 lat później względem GoT.

News
DLC
multiplayer
darmowe DLC
darmowe dodatki
State of Play
darmowy dodatek
Sucker Punch Productions
Ghost of Yōtei
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

