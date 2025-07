Kolejne gry Xboxa mają trafić na PlayStation 5. Gears of War: E-Day i State of Decay 3 na liście

Według ostatnich doniesień, dwie dotychczas ekskluzywne, nadchodzące gry Xboxa, Gears of War: E-Day oraz State of Decay 3, mają w przyszłości zostać wydane na PlayStation 5. Byłyby to kolejne tytuły z Xboxa, które mogą zawitać na konkurencyjnej platformie. Raportu dostarczył MP1st.

Gears of War: E-Day i State of Decay 3 na PlayStation 5?

Doniesienia dotyczące Gears of War: E-Day pochodzą z raportów MP1st, opartych na życiorysach deweloperów. Jeden z nich wskazuje PS5 jako docelową platformę. Warto dodać, że seria Gears of War oficjalnie zadebiutuje na PlayStation 26 sierpnia 2025 roku za sprawą Gears of War: Reloaded.