Gears of War Reloaded podbija PlayStation. Gra króluje w przedsprzedaży w PS Store

Niedawno informowaliśmy o porównaniu graficznym Gears of War Reloaded z Ultimate Edition . Według niektórych graczy nowa wersja to raczej kosmetyczna poprawka niż prawdziwy remaster. Tytuł zdecydowanie nie narzeka jednak na brak zainteresowania.

Gears of War Reloaded triumfuje w preorderach w PlayStation Store

Jak zauważa TwistedVoxel, Gears of War Reloaded zajęło bowiem czołową pozycję na liście cyfrowych zamówień przedpremierowych w sklepie PlayStation Store. To wydarzenie ma szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę, że cała franczyza Gears of War była związana wyłącznie z platformami Microsoftu.

Gra, wyceniona na 39,99 dolarów, zdołała wyprzedzić w rankingach zamówień przedpremierowych szereg tytułów. Wśród pokonanych rywali znalazły się takie produkcje jak Ready or Not Digital Deluxe Edition, Death Stranding 2: On the Beach Digital Deluxe Edition czy Destiny 2: Year of Prophecy Ultimate Edition.