Kiedy premiera State of Decay 3? Fani serii muszą uzbroić się w cierpliwość

Na Xbox Games Showcase 2024 mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun State of Decay 3. Niestety w trakcie wspomnianego wydarzenia nie ujawniono, kiedy możemy spodziewać się debiutu nadchodzącej produkcji studia Undead Labs. Najnowsze doniesienia sugerują natomiast, że gracze zainteresowani kolejną odsłoną serii State of Decay muszą uzbroić się w cierpliwość.

Premiera State of Decay 3 dopiero w 2026 roku?

O terminie premiery State of Decay 3 w ostatnim odcinku podcastu „Xbox Two” wspomniał Jez Corden. Według redaktora Windows Central nadchodząca produkcja studia Undead Labs najprawdopodobniej zadebiutuje na rynku dopiero w 2026 roku. Dziennikarz dodał, że w pewnym momencie planowano wydać wspomniany tytuł w przyszłym roku, ale deweloperzy najwyraźniej potrzebują więcej czasu.



Warto dodać, że pod koniec października zakończono rozwój State of Decay 2. Wspomniana produkcja otrzymała wówczas ostatnią aktualizację, a deweloperzy ze studia Undead Labs – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – mogą teraz w pełni skupić się na State of Decay 3. Zainteresowanym nie pozostaje natomiast na ten moment nic innego, jak czekać na kolejne materiały i szczegóły na temat kolejnej odsłony serii State of Decay.



Na koniec warto przypomnieć, że State of Decay 3 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami w dniu swojej premiery nadchodząca produkcja studia Undead Labs trafi także w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.