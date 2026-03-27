Kolejna ważna postać w God of War obsadzona. Wiemy, kto zagra matkę Baldura

Obsada aktorskiego God of War ponownie powiększyła się. I to tym razem o aktorkę, która wcieli się w naprawdę istotną z perspektywy opowieści osobę.

Mamy już Kratosa. Mamy też Atreusa. A teraz obsadzono rolę matki jednego z growych antagonistów. Sonya Walger zagra w God of War jako Freya Jak ustalił serwis Variety, jako Freya w serialu od Amazon Prime Video pojawi się Sonya Walger. 51-letnia Brytyjka najbardziej kojarzona jest jako Penny Widmore, w którą wcieliła się w serialu Lost. Ponadto mogliśmy ją oglądać również m.in. w Bibliotekarz: Tajemnica włóczni czy też Powiedz, że mnie kochasz. Ostatnim jak dotychczas jej występem była zaś główna rola w filmie Nowe życie z 2023 roku. Teraz zaś po 3-letniej przerwie powraca ona, by wziąć udział w powstającej adaptacji słynnej serii gier od SCE Santa Monica Studio, gdzie zagra byłą żonę Odyna i jednocześnie matkę Baldura, czyli antagonisty God of War z 2018 roku.

Oficjalny opis postaci Freyi w serialu brzmi następująco: Boginia z rodu Wanów i księżniczka władająca potężną, starożytną magią. Jest byłą żoną Odyna i dawną Królową Walkirii w Asgardzie – tytuł ten nadano jej w dniu ślubu. To kobieta silna, wnikliwa i pełna żalu. Gdy jej nieszczęśliwe małżeństwo z Odynem zakończyło się wygnaniem, została odcięta od rodziny oraz rodzinnej krainy, Vanaheimu. Przez stulecie Freya żyła samotnie w Midgardzie jako pustelniczka w ukrytej darni, budząc lęk wśród ludzi, którzy często nazywają ją Wiedźmą z Lasu.

To kolejne nazwisko, które pojawiło się w obsadzie serialowego God of War. Ponadto wiemy, że Kratosa zagra Ryan Hurst, zaś jego synem, Atreusem, będzie Callum Vinson. Ponadto w produkcji zagrają też m.in. Teresa Palmer jako Sif, Max Parker jako Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson jako Thor, Mandy Patinkin jako Odin, Ed Skrein jako Baldur, Alastair Duncan jako Mimir oraz Danny Woodburn jako Brok. Co ciekawe, otrzymaliśmy już nawet pierwszy kadr z nadchodzącego serialu. Ten jednak nie został przesadnie dobrze przyjęty ani przez społeczność, ani nawet twórcę growego oryginału.

