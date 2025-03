Filmowy Minecraft zarobi krocie? Pierwsze prognozy wskazują na duży hit

Serwis Deadline podaje, że otwarcie Minecrafta wyniesie w amerykańskich kinach ponad 60 milionów dolarów. Nieco bardziej precyzyjny jest portal Box Office Pro , który obecnie szacuje otwarcie na poziomie 55-75 mln dolarów. Możemy również przypuszczać, że drugie tyle film zarobi na zagranicznych rynkach, co przy budżecie wynoszącym 150 mln dolarów, będzie to bardzo obiecujący start.

Czterech odmieńców – Garrett „The Garbage Man” Garrison, Henry, Natalie i Dawn – zmagają się ze zwykłymi problemami życia codziennego, gdy nagle zostają wciągnięci przez tajemniczy portal do Nadświata: dziwacznej, sześciennej krainy czarów, która kwitnie dzięki wyobraźni. Aby wrócić do domu, będą musieli opanować ten świat (i chronić go także przed złymi stworzeniami, takimi jak Pigliny i Zombie), wyruszając jednocześnie na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym, doświadczonym rzemieślnikiem, Stevem. Ich wspólna przygoda będzie wyzwaniem dla całej piątki, aby wykazała się odwagą i swoimi charakterystycznymi cechami, które czynią każdego z nich wyjątkowo kreatywnymi. W końcu odkryją, że te same umiejętności mogą wykorzystać w prawdziwym świecie.

Reżyserem Minecrafta jest Jared Hess, twórca Napoleona Wybuchowca, Asów bez kasy oraz animacji Jednorożec Thelma. W obsadzie znaleźli się: Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen, Emma Myers, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon oraz Jemaine Clement.

Przypomnijmy, że polską premierę Minecrafta wyznaczono na 4 kwietnia 2025 roku.