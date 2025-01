Podwójna rola Roberta De Niro w nowym gangsterskim filmie. The Alto Knights w zwiastunie

Robert De Niro zasłynął z grania gangsterów. Ojciec chrzestny 2, Dawno temu w Ameryce, Nietykalni, czy Irlandczyk, to tylko kilka z jego słynnych ról mafiosów. Pomimo 81-lat aktor nie zamierza rezygnować z grania podobnych postaci i wystąpił w najnowszej produkcji Barry’ego Levinsona zatytułowanej The Alto Knights. Film przedstawi prawdziwą historię wojny dwóch przywódców nowojorskiej rodziny mafijnej Genovese – Vito Genovese i Franka Costello. W obu tych rolach zobaczymy Roberta De Niro. Pierwszy zwiastun The Alto Knights zobaczycie poniżej.

The Alto Knights – pierwszy zwiastun nowego filmu gangsterskiego z Robertem De Niro

Film opowiada historię dwóch najsłynniejszych szefów przestępczości zorganizowanej w Nowym Jorku, Franka Costello i Vito Genovese, którzy walczą o kontrolę nad ulicami miasta. Drobne zazdrości i seria zdrad stawiają dwójkę przyjaciół na śmiertelnym kursie kolizyjnym, który na zawsze zmieni mafię i Amerykę.