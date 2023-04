Kolejna obietnica Naughty Dog złamana. The Last of Us Part 1 nie działa na Steam Deck

Kłopoty Naughty Dog związane z pecetową wersją The Last of Us Part 1 nie mają końca. Tym razem okazuje się, że gra nie działa na Stem Deck.

Jak wiadomo premiera The Last of Us Part 1 na PC nie jest usłana różami. Gra ma wiele błędów, a kolejne łatki niekoniecznie rozwiązują problemy. Fani są wściekli, a Valve nadało grze status „nieobsługiwana” na Steam Deck. Sytuacja nie zmieni się, dopóki Naughty Dog nie upora się z naprawieniem portu gry na PC. Dopiero wtedy może nastąpić weryfikacja dla konsoli przenośnej.

The Last of Us Part 1 nie działa na Steam Deck

Naughty Dog zamieszcza rozmaite poprawki, żeby była możliwa pozytywna weryfikacja The Last of Us Part 1 dla platformy Steam. W tej chwili jest to największe zmartwienie dewelopera i sprawienie, by zepsuta gra działała na Steam Deck, schodzi na dalszy plan.

Jest to duże rozczarowanie, ponieważ jeszcze w grudniu zeszłego roku Naughty Dog zapewniało, że The Last of Us Part 1 będzie kompatybilne ze Steam Deck. Nic więc nic dziwnego, że gracze traktują to jako złamanie obietnicy.