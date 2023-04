Ant-Man i Osa: Kwantomania jeszcze w kwietniu na Disney+? Jest potencjalna data

Najnowszy film Marvela wkrótce może trafić do oferty Disney+.

Piąta faza MCU nie rozpoczęła się szczęśliwie dla Marvela. Ant-Man i Osa: Kwantomania nie spodobała się zarówno krytykom, jak i widzom, którzy tym razem nie wybrali się chętnie do kina na najnowszy superbohaterski film studia. Produkcja zaliczyła niechlubny rekord najwyższych spadków wpływów kinowych z drugiego weekendu w historii całego MCU. Według niedawnych wyliczeń trzecia część Ant-Mana przyniesie Marvelowi ogromne straty finansowe. Nic więc dziwnego, że Disney chce ratować sytuację i wyznaczył już datę premiery filmu na VOD i płytach DVD oraz Blu-Ray.

Ant-Man i Osa: Kwantomania – data premiery na Disney+

Ant-Man i Osa: Kwantomania zostanie wydany cyfrowo już 18 kwietnia, a film na nośnikach fizycznych będzie do kupienia niecały miesiąc później, czyli 16 maja. Większość filmów z MCU debiutowała na Disney+ tego samego dnia, co na VOD. Jeżeli tym razem tak się stanie, to Ant-Man 3 pojawi się na Disney+ już 18 kwietnia.