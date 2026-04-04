Kolejna łatka w Slay the Spire 2 już dostępna. System odznak wyróżni teraz każdą wyprawę

Mikołaj Berlik
2026/04/04 09:00
Niezależny hit z nową zawartością.

Studio Mega Crit kontynuuje dopracowywanie Slay the Spire 2 w fazie wczesnego dostępu. Najnowsza aktualizacja skupia się na tym, aby setki kolejnych podejść do Iglicy nie zlewały się w jedno, wprowadzając system Odznak.

Slay the Spire 2 – co nowego?

System Odznak ma służyć jako unikalne podsumowanie przygody. Pojawiają się one na ekranie końcowym i upamiętniają konkretne osiągnięcia lub porażki z danej sesji. Co mogą upamiętniać odznaki? Przykładowo: pokonanie bossa bez utraty HP, błyskawiczne ukończenie gry, odkrycie konkretnego easter egga czy nawet sytuację, w której gracz zapomniał wydać zebrane złoto w sklepie. Obecnie łatka o numerze v0.102.0 jest dostępna wyłącznie na gałęzi Beta na Steam. Mega Crit planuje w pełni zintegrować odznaki z historią runów i ekranem statystyk, co ma pomóc w lepszym zrozumieniu unikalności każdej wyprawy i poprawić system punktacji.

Poza odznakami patch wprowadza kilka istotnych modyfikacji w rozgrywce:

  • Rework The Blade of Ink. To ważny eksperyment polegający na generowaniu Enchantowanych Kart bezpośrednio podczas walki. Deweloperzy proszą graczy o feedback, czy wzmocnienia kart powinny pozostać domeną Wydarzeń i Reliktów, czy też taka mechanika bitewna jest dobrym kierunkiem.
  • Potwory otrzymały teraz unikalne kolory dymków z tekstem, co dodaje grze więcej charakteru i czytelności.
  • Tradycyjnie patch usuwa szereg błędów i wprowadza zmiany w balansie jednostek oraz przedmiotów.

Warto przypomnieć, że poprzednie zmiany w balansie (utrudniające tworzenie tzw. nieskończonych pętli kart) spotkały się z falą negatywnych recenzji, szczególnie ze strony graczy z Chin. Współzałożyciel studia, Casey Yano, podszedł do tej krytyki ze zrozumieniem, a najnowszy patch wydaje się być krokiem w stronę bardziej pozytywnego wzmacniania doświadczeń graczy, zamiast tylko „zabierania” im potężnych kombinacji.

Na koniec wspomnijmy, że Slay the Spire 2 pojawiło się w ramach wczesnego dostępu wyłącznie na PC.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/roguelike/new-slay-the-spire-2-patch-gives-players-a-pat-on-the-back-with-badges-little-reminders-to-let-you-know-what-was-unique-about-each-run/

