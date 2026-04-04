Kolejna łatka w Slay the Spire 2 już dostępna. System odznak wyróżni teraz każdą wyprawę

Studio Mega Crit kontynuuje dopracowywanie Slay the Spire 2 w fazie wczesnego dostępu. Najnowsza aktualizacja skupia się na tym, aby setki kolejnych podejść do Iglicy nie zlewały się w jedno, wprowadzając system Odznak.
Slay the Spire 2 – co nowego?
System Odznak ma służyć jako unikalne podsumowanie przygody. Pojawiają się one na ekranie końcowym i upamiętniają konkretne osiągnięcia lub porażki z danej sesji. Co mogą upamiętniać odznaki? Przykładowo: pokonanie bossa bez utraty HP, błyskawiczne ukończenie gry, odkrycie konkretnego easter egga czy nawet sytuację, w której gracz zapomniał wydać zebrane złoto w sklepie. Obecnie łatka o numerze v0.102.0 jest dostępna wyłącznie na gałęzi Beta na Steam. Mega Crit planuje w pełni zintegrować odznaki z historią runów i ekranem statystyk, co ma pomóc w lepszym zrozumieniu unikalności każdej wyprawy i poprawić system punktacji.
Poza odznakami patch wprowadza kilka istotnych modyfikacji w rozgrywce:
Rework The Blade of Ink. To ważny eksperyment polegający na generowaniu Enchantowanych Kart bezpośrednio podczas walki. Deweloperzy proszą graczy o feedback, czy wzmocnienia kart powinny pozostać domeną Wydarzeń i Reliktów, czy też taka mechanika bitewna jest dobrym kierunkiem.
Potwory otrzymały teraz unikalne kolory dymków z tekstem, co dodaje grze więcej charakteru i czytelności.
Tradycyjnie patch usuwa szereg błędów i wprowadza zmiany w balansie jednostek oraz przedmiotów.
Warto przypomnieć, że poprzednie zmiany w balansie (utrudniające tworzenie tzw. nieskończonych pętli kart) spotkały się z falą negatywnych recenzji, szczególnie ze strony graczy z Chin. Współzałożyciel studia, Casey Yano, podszedł do tej krytyki ze zrozumieniem, a najnowszy patch wydaje się być krokiem w stronę bardziej pozytywnego wzmacniania doświadczeń graczy, zamiast tylko „zabierania” im potężnych kombinacji.
Na koniec wspomnijmy, że Slay the Spire 2 pojawiło się w ramach wczesnego dostępu wyłącznie na PC.
