Kolejne gry za darmo od Epic Games Store. Jakie tym razem prezenty otrzymamy?

Epic Games Store rozda dzisiaj następne gry całkowicie za darmo. Podobnie jak w poprzednich tygodniach, również tym razem sklep nie ujawnił szykowanych przez nich prezentów. Niedawno gracze otrzymali wskazówki, na jakie tytuły mogą liczyć, ale jak dotąd do sieci nie trafił żaden przeciek, o jakich grach mowa. Nowe darmowe gry będzie można odebrać z Epic Games Store już od godziny 17:00 czasu polskiego. Przypomnijmy, że w poprzednich tygodniach otrzymaliśmy takie tytuły, jak The Telltale Batman Shadows Edition, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft oraz Sunderfolk.

Więcej darmowych gier w Epic Games Store

Przypomnijmy, że do tego czasu gracze mogą przypisać do swojego konta dwie gry z poprzedniego tygodnia. W ubiegły czwartek Epic Games Store rozdawało za darmo Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft oraz Down in Bermuda. Obie produkcje są dostępne za darmo tylko do dzisiaj do godziny 17:00.